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身價5億高中生案今早再開庭 傳喚死者老師、戶政人員
台中北屯身價5億元賴姓高中生去年5月墜樓，甫與賴結婚的夏姓配偶被控殺人，檢方先依偽造文書罪起訴，台中地院陸續勘驗夏到咖啡店、戶政所找結婚證人的影片，以及傳喚在結婚書約上簽名的證人，今早將再傳喚死者的導師、輔導老師，以及當時替二人辦理結婚登記的戶政人員，釐清有無結婚真意。
賴姓高中生墜樓案，從今年初陸續在台中地院開庭審理，由受命法官林依蓉承審，陸續勘驗夏與死者在星巴克咖啡店、超商尋找結婚證人的23段影片，以及在北屯戶政所找結婚證人的2段影片，另外也傳喚3名在戶政所的證人作證，其中一名在夏與死者結婚書約簽名的證人說，「簽完有跟夏說恭喜，但夏無任何反應」。
因律師與檢方分別聲請傳喚死者就學時的翁姓導師、施姓輔導老師、張姓戶政所人員，法官安排今天詢問3人，釐清死者與夏有無結婚真意。
賴姓高中生（18歲）在去年5月4日在北屯區大樓墜落身亡，台中地檢署去年6月21日偵結，夏姓配偶（27歲）涉殺人罪不起訴，不過與賴生到戶政所登記結婚一事，被檢方認定無結婚真意，起訴偽造文書罪，賴母律師針對殺人罪不起訴提出再議，台中高分檢審酌卷證後，認為此案仍有疑點，去年8月4日將卷證發回台中地檢署續查，目前仍在調查中。
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