影／去年穿越馬路遭撞死…台南3歲童爸爸背起她背包 投入交安關懷

去年5月8日3歲余姓女童在台南市成功路、忠義路口過斑馬線時遭車撞死，父親余志祥投入對交通安全的維護與關懷，催生成立台南市人本交通促進協會，今天他背著女兒的小背包參加活動，表示因為這一背包讓他有力量，能夠堅持下去。

台南市人本交通促進協會日前成立，協會成立後的第1場運動是今天上午重回女童車禍地點，與行人零死亡推動聯盟等各地團體一起串聯發起上街頭快閃，針對行政院拍板交通違規罰鍰1200以下將不記點、不檢舉的措施，要求退回修法草案。

余志祥背著女兒車禍時所背的小背包參加活動，他說，這個包包是他從車禍現場撿回來，從去年7月22日高雄大遊行、820凱道遊行，乃至上周人本交通促進協會成立，他都背著這個包包參加；余爸哽咽說著，這個包包是自己對女兒的思念，也因為有這個包包，讓他有力量，才能忍受這個痛，「相信女兒給我的力量，讓我能繼續堅持下去。」

被問及妻子的近況如何，余志祥說，有比較好了，已回去上班。他也露出左手臂上的刺青，刺上他抱女兒的圖案，有著無盡思念與不捨。