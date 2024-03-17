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彰化人妻網約偷吃小鮮肉…對方不安好心索財58萬鬧官司

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣一名已婚人妻在前年間透過網路交友，認識吳姓男子，人妻與吳男交往，發生關係，未料交往約2個月後，吳男露出真面目，以家人車禍等理由，要求人妻匯款，後來又恐嚇人妻，佯稱自己未成年，要把她與未成年發生關係一事，告知其丈夫、父親，人妻陸續匯款58.9萬元到吳男帳戶，人妻不甘恐嚇後報警，二審駁回上訴，判吳10月徒刑確定。

判決指出，彰化縣一名人妻在前年7月間，透過網路交友軟體認識吳男，雙方在同年8月間發生關係，成為男女朋友，吳男其後以父親出車禍等理由，向人妻借款，後來人妻不借款後，吳又佯稱自己未成年，以誘拐未成年、與未成年發生關係等理由威脅人妻，將至警局報案，甚至將交往一事，告知人妻的丈夫、父親。

人妻因擔心外遇一事曝光，因此在前年10月間，數度匯款2萬至9萬餘元至吳男指定帳戶，吳男還恐嚇人妻「要讓你家破人亡、一無所有、人財兩失」等語，人妻不堪吳男索款，後來向警方報案。

彰化地院審理時，吳男否認犯行，辯稱二人是民事借貸關係，此案僅有人妻單方面指述，他沒有恐嚇取財犯行，不過法官根據人妻提供的對話相關紀錄，認為人妻證詞可採，依恐嚇罪，判吳男10月徒刑，全案上訴台中高分院後，仍維持一審認定，判刑確定。

彰化縣一名人妻在前年間與吳姓男子發生關係，遭吳男恐嚇索財58萬餘元，台中高分院判吳10月徒刑確定。圖／本報資料照
彰化縣一名人妻在前年間與吳姓男子發生關係，遭吳男恐嚇索財58萬餘元，台中高分院判吳10月徒刑確定。圖／本報資料照

恐嚇 未成年

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