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移工爆改電動車飆破百匹馬力 試車恐涉公危高雄警要查辦

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

外籍移工熱衷改裝電動二輪車，日前有網友上傳電動車「試車」影片，改裝後馬力飆破105匹，遠勝不少市售重型機車，影片在網路引起討論，岡山警分局認定改裝違規，且試車恐涉公共危險罪，將通知車行說明，車主到案後，不僅面臨最重1萬800元罰鍰，車輛還會沒入，並依公共危險罪送辦。

網路平台「社會事新聞影音」上傳短片，一輛經改裝後的微型電動二輪車，被放上機車行的馬力機測試，經拉轉後顯示該輛電動車馬力已達105匹，遠勝不少市售重型機車。

影片末段還有該輛車上路「試車」畫面，只見駕駛一啟動油門，整輛車隨即向前爆衝，留下輪胎與地面磨擦產生的煙塵。

畫面曝光後引起網路熱易，岡山警分局檢視照片，認為該輛改裝電動車屬於「微型電動二輪車」，依法審驗合格車輛最大行駛時速僅為25公里，超速可處900元以上1800元以下罰鍰。

警方表示，未經審驗合格的電動車，依法可以開罰3600元至1萬800元罰鍰，且車輛將要沒入，警方目前通知車行到案說明，以及掌握車主對象，將依道路交通管理處罰條例相關規定開立罰單及依公共危險罪移送偵辦。

警方指出，未來將針對微型電動二輪違規行駛道路規劃取締，並責由派出所至機車行約制，函請相關單位共同實施聯合稽查。

高雄岡山警分局將對改裝車行約制，函請相關單位共同實施聯合稽查。記者張議晨／翻攝
高雄岡山警分局將對改裝車行約制，函請相關單位共同實施聯合稽查。記者張議晨／翻攝
車行將改裝後的電動二輪車放上馬力機測試，馬力飆破105匹，已遠勝不少市售重型機車。取自「社會事新聞影音」
車行將改裝後的電動二輪車放上馬力機測試，馬力飆破105匹，已遠勝不少市售重型機車。取自「社會事新聞影音」
車行將改裝後的電動二輪車放上馬力機測試，馬力飆破105匹，影片末段還有試車畫面，警方認為已構成公共危險罪。取自「社會事新聞影音」
車行將改裝後的電動二輪車放上馬力機測試，馬力飆破105匹，影片末段還有試車畫面，警方認為已構成公共危險罪。取自「社會事新聞影音」
車行將改裝後的電動二輪車放上馬力機測試，馬力飆破105匹，已遠勝不少市售重型機車。取自「社會事新聞影音」
車行將改裝後的電動二輪車放上馬力機測試，馬力飆破105匹，已遠勝不少市售重型機車。取自「社會事新聞影音」

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