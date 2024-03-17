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打官司從未勝訴委託人起疑 專科男假扮律師海撈350萬
新竹黃姓男子僅專科畢業並從事建材、運輸工作，但卻欺騙同業自己嫻熟法律，可代為書寫訴狀打官司，不少木材、建材廠商上當受騙，且發現委託黃男打官司從未勝訴，一查才發現黃男竟無律師資格，氣得檢舉。新竹地院依意圖營利而辦理訴訟事件罪，判黃男有期徒刑6個月，犯罪所得近350萬全數沒收。
判決書指出，黃男無律師資格，卻向同業自薦可代為撰寫訴訟書狀、遞狀及出庭，並自行印製商務法律事務所名片，除故意未自稱律師，還用化名企圖混淆視聽，不少建材、木材同行相信黃男，便將官司交由黃男處理。
黃男未受過法律訓練，直接從網路上下載起訴書規格，自行修改填寫，從2016年起，以相同手法陸續提供8家公司以及1起個人法律服務，收受報酬從7千至百萬不等，共獲取共344萬6089元報酬。
黃男因無系統性法律學養、能力不佳，多數官司以敗訴收場，讓委託人起疑，上法務部律師查詢系統，竟查無此人，氣得向司法單位檢舉。
法官認為，黃男明知無律師證書，也非依法令執行業務之人，竟基於意圖營利而辦理訴訟事件之犯意，以本名或假名接受客戶委託，代為撰寫訴訟書狀、遞狀及出庭幫忙打官司，更收取數百萬報酬，除影響當事人權益外，亦損害國家設立律師專業證照公信力及司法秩序，所為實不足取。最終依意圖營利而辦理訴訟事件罪判6月有期徒刑，近350萬元報酬沒收。
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