失業檳榔西施寄提款卡找代工 一審有罪二審逆轉無罪

台中市莊姓女子曾是檳榔西施，失業後為找工作，找到詐騙集團假冒的家庭代工公司，騙到莊女提款卡，莊女期間雖有質疑對方是否為詐騙，但因對方有提供身分證，還編織需要卡片核實身分，也擔心代工者將貨品私吞等理由，莊女寄出卡片後，帳戶流入15萬元贓款，一審認定莊女有預見帳戶會被詐騙使用，判刑4月、併科2萬元，二審採信莊女說詞，判無罪。

判決指出，莊姓女子曾擔任檳榔西施，前年6月30日下午4時許，莊女依詐騙集團在LINE暱稱為「薇薇」網友的指示，將自己台中銀行的帳戶提款卡，以超商貨運寄出後，被詐騙集團當成人頭戶，以假冒金石堂網站客服人員的方式，佯稱重複扣款，詐得民眾15萬元匯款到莊女帳戶內，隨即遭詐騙集團提領一空。

莊女被認定是詐欺共犯，依洗錢罪移送法辦，台中地院審理時，莊女否認犯案，辯稱「薇薇」告知5000元是寄出帳戶的補貼金，她是因為缺錢要找工作，才遭詐騙等語。

一審認定，莊女觀覽「薇薇」所提供之代工協議，並要求其提供提款卡時，即一再詢以：「一定要提供提款卡嗎」、「應該不是詐騙的吧」、「先配合看看」、「那我考慮一下」等語。

莊女還在於寄送提款卡時，對「薇薇」質以「重要的東西寄7-11？」等語，有LINE對話紀錄截圖在卷可稽，即可證明莊女對把提款卡給不詳之人，及以7-11交貨便方式寄交與個人財產有重要關係的提款卡，顯不合常情，可能因此涉及詐欺、洗錢等不法情事，實已有所認識及預見，認定莊女涉及一般洗錢罪，判刑4月、併科罰金2萬元。

全案上訴台中高分院後，合議庭認為，莊女應徵的家庭代工，是以廠商所提供的材料為手工簡易加工後論件計酬，無應聘限制及技術門檻，與一般需具相關學職經驗，且需面試洽談始能決定適任與否的工作性質不同。

合議庭指出，莊女僅以通訊軟體LINE與「薇薇」聯繫，而未與當面確認應徵事宜，尚無不合理之處。且觀諸「薇薇」對莊女所施話術及提供之文件、圖檔，內容縝密且完備。