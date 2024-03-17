社安網破洞成檢討對象...社工心酸：大家都以為我萬能 地方招聘找嘸人

剴剴虐兒致死案件震驚全台，外界質疑社安網破洞嚴重，但社福資源不足，社工分身乏術，地方政府招聘也困難，新北公告招聘25人，參加面試3人，部分縣市還出現社工離職潮。前線社工感嘆，大家都期待社工是萬能，但實際上處理過程困難重重，一人肩負多個案，有些長者大小便失禁、坐輪椅，還要安撫長輩情緒，還有身障、毒品成癮等問題，真的非常辛苦。

以新北社會局社福中心聘用今年社工的徵才情形為例，第一次公告招聘12人，實際參加面試2人；第二次公告招聘25人，實際參加面試3人。社會局社工科長劉文湘表示，社工招聘一般等有人離職後，才會再招新的人，是滾動式招聘，而其中也有淡季旺季之分，有時仍有些波動起伏。

實際詢問前線社工情況，板橋第二社福中心社工督導陳思穎表示，大家都以為社工是萬能，好像平時在辦公室，有要拜訪時才去個案家中，只要打打電話做媒合就好，但實際上工作內容包山包海，以處理長者來說，最常碰到就是被房東趕出的情況，社工接著就要協助尋找資源，但根據個案條件，也並非每個機構都適合，有時候打了名單一整圈都沒人願意收；甚至有時要帶長者檢查身體狀況，過程也是都要協助移動，有些長者卻大小便失禁、坐輪椅等，卻都仍要協助走完流程，同時還要安撫長者的不耐煩，真的非常辛苦。

該中心社工感嘆，服務都市尤其辛苦，一般沒有交通車，都是要騎機車在大街小巷拜訪個案，有時候一個下午就要拜訪3個，時間非常緊迫，甚至有些人要上班的還指定下班時間，為了配合，社工就壓縮自身下班休息時間，再加上現在個案情況越來越複雜，有時候不是單純經濟問題，除了長者，還有身障、毒品成癮等問題，關懷起來更需要用心及耐心。