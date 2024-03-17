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割頸案死者父籲修法「家長負擔刑責」

聯合報／ 記者許維寧李隆揆／台北報導

校園發生割頸案件，師生安全議題引發熱議。示意圖／聯合報系資料照片
校園發生割頸案件，師生安全議題引發熱議。示意圖／聯合報系資料照片
去年底新北發生校園割頸案，震驚全國，臉書粉專「孩想陪你長大」昨於中正紀念堂舉辦追思音樂會，受害國中生父母也出席。該父親表示，少事法不應無差別以年齡給予絕對保護，支持家長負擔刑事責任，希望社會支持修法，補足社會安全網。

該名父親表示，兒子品學兼優、見義勇為，不料卻引來殺身之禍。唯一的兒子告別了人世，但兩名涉案少年卻沒有悔意，少事法給予兩位少年受教化、重新開始的機會，「請問誰給我兒子重生的機會？」

該名父親談到，兩位少年偏差紀錄罄竹難書，但兩名少年的態度，證明過往的輔導教育均無效，再加上兩人和他們的父母早已脫產，沒有賠償能力，受害家屬求償無門。希望社會一同推動修法，補足社會安全網。

「孩想陪你長大」總召徐妮妮表示，呼籲政府召開前科塗銷制度公聽會，確保修法能貼近民意、平衡各方利益。

不過少年及家事廳廳長謝靜慧說，刑法規定，未滿十八歲或八十歲以上犯罪者得減刑，其保護的必要性在於保全相關對象負刑事責任的平等性，是世界各國共識，是否要修法使曝險少年家長負刑責，應由刑法主管機關研議。至於少年事件處理法則是針對少年保護及少年刑事案件。

至於少年犯前科塗銷的相關規定，司法院近期已研議朝向增設塗銷條件方向進行修法，如受刑執行完畢三年內，未觸犯刑罰或少年刑事案件者，始得視為未曾受各該宣告，塗銷前案紀錄。

修法 父母

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