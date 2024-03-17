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虐狗1死1傷 判5月罰22萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

犬隻領養示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
犬隻領養示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
台中許姓男子從臉書動物社團領養流浪狗（俗稱米克斯），因和女友吵架，只因看到狗狗大小便，竟狠心拿木棍打死牠，又被查出故意用熱水澆淋剛領養的另隻黑色米克斯，造成全身7成燙傷；法院痛斥許男輕蔑動物生命，近日依違反動保法判刑5月，併科罰金22萬元。

檢警調查，許男（34歲）和魏姓女友同住龍井區，2020年底他從臉書社團領養黃色米克斯「阿肥」，2021年3月他和魏女吵架，見才領養3個多月阿肥隨地大小便，竟發狠當場拿棍棒活活打死阿肥。

許男痛下殺手後，就將阿肥遺體裝入塑膠袋、麻布袋並棄置附近空地，警方獲報持搜索票到場搜索，當場在該麻布袋中發現1隻狗狗遺體。

檢警另查獲，許男又在2021年4月，到彰化伸港向民眾領養1隻黑色米克斯及1隻黃色米克斯，當天回家洗澡卻故意用熱水澆淋黑色米克斯，燙到牠頭頂、背部、四肢及尾巴有2至3度燙傷，燒燙傷面積達70％。

檢方偵訊時，許男坦承拿木棍痛毆阿肥，隔天發現牠死後就裝袋棄屍，也曾替狗洗澡時用熱水燙到脫毛；檢方比對台中市動保處調查紀錄及獸醫報告後，依違反動保法起訴許男。

法院調查認定，許男接連毆打、凌虐2隻狗，輕蔑動物生命，更故意傷害動物導致重要器官功能喪失，行徑惡劣，判2罪應合併執行5月徒刑、併科罰金22萬元。

動保法 女友 棄屍 流浪狗 獸醫 米克斯

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