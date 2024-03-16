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桃園警員偷贓證物！手表金飾變賣花光 坦承犯行獲緩刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

39歲林姓男子於2021年12月間，時任桃園市大溪警分局中新派出所警員時，利用凌晨值班機會，將所長代為保管的黃金戒指、項鍊等刑案贓證物偷走變賣花用，直到新任所長到職清點時驚覺黃金、手錶等贓證物遺失，調閱監視器發現林員涉案，雖然林及時繳回類似的贓證物仍遭法辦。桃園地院審結，將林姓警員依公務員假借職務機會，故意犯竊盜罪，判處徒刑3月，緩刑2年，判決確定支付公庫5萬元。

判決指出，時任大溪警分局中新所林姓警員，2021年12月1日凌晨1點17分，利用值班機會，將張姓前所長代為保管、屬於他人刑事案件贓證物的3只戒指、3條項鍊、3個金元寶及1只手錶偷取後，將它們變賣花用殆盡。

後因接任的胡姓新所長發現有一批查扣的代保管贓證物，請張姓警員負責清點核對後，發現短少黃金戒指、項鍊等物品遭竊，於是調閱監視錄影畫面往回追溯，發現是當天凌晨值班的林姓警員偷的，當林員得知東窗事發，立刻循不明管道取得戒指3枚、項鍊3條、金元寶3個、手錶1只交回警局扣案，因而發現林員交回的贓證物並非原代保管單所代保管的贓證物，只是相似的替代品，認為事態嚴重將他送辦。

法官審酌，被告林男身為警員，未思端正己身，竟貪圖不法利益，利用執行勤務之機會竊取派出所內的贓證物，所為實不足取，惟念其於警詢、偵訊及法院準備程序時均坦承犯行，態度良好，兼衡此案行為所生危害、犯罪動機、目的、手段、智識程度、生活狀況、素行等情狀，量處主文之刑。

時任桃市大溪警分局中新派出所林姓警員竟趁凌晨值班時，將贓證物黃金項鍊等物品偷走變賣花光，後經新任所長清點察覺有異，林趕緊以類似黃金補繳仍被發現，桃園地院審結，將他依公務員假借職務機會，故意犯竊盜罪，判處徒刑3月，緩刑2年，判決確定支付公庫5萬元。可上訴。記者陳恩惠／攝影
時任桃市大溪警分局中新派出所林姓警員竟趁凌晨值班時，將贓證物黃金項鍊等物品偷走變賣花光，後經新任所長清點察覺有異，林趕緊以類似黃金補繳仍被發現，桃園地院審結，將他依公務員假借職務機會，故意犯竊盜罪，判處徒刑3月，緩刑2年，判決確定支付公庫5萬元。可上訴。記者陳恩惠／攝影

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