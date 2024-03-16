法務不滿遭解雇 寄信恐嚇農科公司董座不下台就爆黑料

林姓男子原為台北市某農業科技公司法務特助，2023年遭解職後心生不滿，透過網路寄信給公司董事長陳男，恐嚇若不自請卸任並撤換子公司董座，將向社會各界揭露公司相關不法，陳男報警求助，案經檢警偵辦。士林地檢近日偵結，依妨害自由罪嫌起訴林男。

起訴指出，林男2020年7月27日起在英屬開曼群島商某農業科技公司台灣分公司中擔任法務特助，2023年1月10日遭公司解職，心生不滿之下，透過網路寄送電子郵件恐嚇公司董事長陳男，要求自請卸任並撤換子公司董座，否則就對社會各界揭露公司相關不法。

林男所寄信中指控，公司高層花費百萬元公司資金，和營銷團隊簽約經營與公司發展無關的社群帳號炫富，利用股民的錢在大陸淮安飼料廠興建自己的豪華行宮，由親生兒子掌握公司發包大權，收取回扣利益，若遭檢舉就推給基層幹部，再行開除，又由乾女兒擔任白手套，在大陸貪汙洗錢後匯回台灣，還驚動江蘇省廳級政府專案調查。

並指某高層先前為扳倒公司張姓總經理，利用張總乾女兒夏姓陸籍女子，偷取張總隨身碟及行車記錄器，原承諾事成後讓夏女擔任總經理，後續未兌現承諾，僅讓夏女擔任資深協理，又利用夏女套取公司豬隻買賣利益，每個月有幾百萬元人民幣落入該高層私人帳戶。

該信件還提及，若在2023年3月14日前沒有得到具體回應，不排除更進一步行動，「我們知道您與台灣民進黨關係良好，我們也有中國共產黨的北京關係，衷心希望您能知所進退，以免晚節不保」。

陳男接獲恐嚇信後向刑事局警方求助，檢警介入偵辦，雖林男矢口否認寄信，但電子信件IP位置是林男位於新北室淡水區的住處，警方查出該處最初向電新公司申辦網路的曾姓證人到案，曾證稱，林男案發期間居住該處，請求申辦網際網路，曾自己都用手機行動網路，網路平時都是林男使用。