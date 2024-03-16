闖南港展館從外牆「溜滑梯」還拍片上網 跑酷教練遭裁罰恐挨告

王姓男子日前潛入台北市南港展覽館二館，沿外牆縫隙溜下，拍成影片上傳網路，引起網友關注，館方發現場館遭人擅闖，近日報警處理，警方獲悉後認王男未經許可闖入場館，依社會秩序維護法裁罰王男，館方後續也將正式提告刑法侵入住居罪。

警方調查，21歲王男3月5日趁展覽廠商進駐南港展覽館二館，人潮往來時趁隙潛入館內，先上樓場勘後下樓，當天下午再次上樓，從場館頂樓平台沿外牆縫隙以溜滑梯方式溜下，他將過程錄影上傳網路，引起網友關注，館方也因此發現場館遭人擅闖，3月11日報警處理。

據悉，王男平時自稱「跑酷教練」，經常在個人Youtube頻道上分享自身跑酷影片，雖王男到案後自認自拍特技影片不會讓人模仿，但警方調查後，認定王男未經允許擅闖私人場所，有違法事實，依社會秩序維護法裁罰王男；館方初步雖未提告，但不排除近日將派人到案向警方正式提告王男涉嫌刑法侵入住居罪。

社會秩序維護法第74條規定，無正當理由隱藏於無人居住或無人看守之建築物、礦坑、壕洞、車、船或航空器內，而有危害安全之虞者，可處6000元以下罰鍰。