洗錢逾億水房詐團首腦棄百萬保金 剛卸電子腳環就跑了

詐欺集團洗錢「水房集團」朱姓首腦，半年將1億1687萬元洗到海外，被害人共241人，全案仍在基隆地院審理，朱男獲100萬交保後仍戴上電子腳環監控，但戴8個月剛解除，就未依規定向派出所報到，疑棄保潛逃。基隆地院拘提未果，昨天發布通緝，時效20年。警方說，以前每周報到一次都很正常，突然失蹤未報到。

基隆地檢署2022年9月，起訴朱男（33歲）等21人，朱男自110年12月起，與境外機房合作，負責出資在台成立「水房」，處理詐欺集團詐欺所得金流。

朱男等人利用掌控的81個人頭帳戶，每個帳戶再綁定數個或數十個網銀帳戶，層轉犯罪所得。其中，賣帳戶的吳姓男子在銀行帳戶綁定了22個網銀帳號，透過網銀約定帳戶，將詐款層層轉匯出去。

檢方表示，朱姓被告等21人均青壯年紀，與境外詐欺機房成員聯手，趁經濟因疫情受影響之民眾急於投資獲利投資詐騙，短短數月即已有241名被害人。朱男甚至利用政府及金融機構提供青年創業方案，借貸款項籌措資金，手法惡劣，建請判處有期徒刑10年。

基隆地院表示，目前全案仍在審理中，朱男因未依規定報到，拘提未到案，昨天上午依詐欺罪發布通緝，沒收保證金100萬元。

朱男交保後戴上電子腳環監控，但滿8個多月後向法官表明不會逃亡，請求解除腳環，法官認為他先前都準時出庭，同意解除電子腳環，沒想到一解除就失蹤，聯絡不到人，棄保潛逃原因還待釐清。