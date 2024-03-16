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不爽交往5年女友嫁作人妻 廚師網路放話恐嚇還傳子彈照遭判刑
廚師江姓男子不爽交往5年女友，分手後便嫁作人妻，透過網路通訊軟體多次放話恐嚇還傳送一堆子彈照片威脅，新北地院日前依恐嚇危害安全罪，判刑9月，得易科罰金18萬元，可上訴。
判決指出，從事廚師的江姓男子於2016年9月至2021年11月已交往5年多，交往期間曾同居在台北市及新北市板橋區的女友，二人才分手3個多月，得知前女友不僅另結新歡，還已訂好日子準備結婚，吞不下心中怒火。
「記得看網路唷！抱歉，抱歉，傳錯人！一百多影片跟六十多私密照片是要傳給朋友的。」、「愛到最後妳變成別人的新娘，我可以祝福妳。」文後還張貼50顆子彈照片，江男於2022年3月至2023年8月，長達一年多，透過網路通訊軟體多次放話恐嚇還傳送一堆子彈照片威脅，甚至揚言要在其婚禮上散布性影像，讓前女友及即將結婚的男友二人心生恐懼報警提告。
江男到案後辯稱，子彈照片是上網抓圖，新北地院考量江男仍未與被害人達成和解，日前依恐嚇危害安全罪，判刑9月，得易科罰金18萬元，仍可上訴。
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