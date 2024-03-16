快訊

美國聯合航空又出包！客機「飛行期間」外部面板飛脫…安全降落

影／高雄女駕駛心臟不適！廂型車「疊羅漢」騎上轎車壓扁車頂

外配單親媽生活困頓 文山靚女警助申請急難救助救急

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市文山一警分局復興派出所警員郭沛玟日前執勤時，發現居住在勤區內一名單親外籍配偶阮姓女子，因去年底遭逢陳姓前夫驟逝，還遺留銀行負債，讓本就不富裕的家庭更雪上加霜。阮女因語言不通又不識字，僅能四處打零工維生，獨自撫養就讀高中的女兒，工作及經濟收入相當不穩定。郭員得知後，主動關懷協助阮女向區公所及張榮發基金會提出救助金申請，盼能幫助阮女能渡過燃眉難關。

郭員積極關懷了解，得知阮女前夫陳男生前為印刷廠員工，雖與阮女離婚，但平日家中的水電費、生活費及銀行貸款都是陳男支付，陳男驟逝除讓家屬悲慟不己，家中突然頓失經濟支柱，阮女需負擔所有家計及銀行貸款，意外變故也讓家庭狀況更為困頓，處境堪憐。

郭員對家屬面臨的困境深感同情，遂積極為阮女尋求社福資源，協助阮女向文山區公所申請急難救助紓困，並核發8000元，暫時度過難關；另向「張榮發基金會」申請急難救助，近期也核發2萬元。阮女對員警的關懷協助，表達由衷感謝，也深刻感受警民一家親的溫暖。

文山一分局表示，轄區派出所若發現弱勢家庭，會協助通報社福團體，展現警察柔情一面，幫助貧困民眾度過難關，發揮人飢已飢，人溺已溺精神。

復興派出所女警郭沛玟，協助轄內阮姓外籍單親媽媽申請急難救助，度過家中難關。記者廖炳棋/翻攝
復興派出所女警郭沛玟，協助轄內阮姓外籍單親媽媽申請急難救助，度過家中難關。記者廖炳棋/翻攝
復興派出所女警郭沛玟，協助轄內阮姓外籍單親媽媽申請急難救助，度過家中難關。記者廖炳棋/翻攝
復興派出所女警郭沛玟，協助轄內阮姓外籍單親媽媽申請急難救助，度過家中難關。記者廖炳棋/翻攝

水電 語言

延伸閱讀

八堵分駐所貨車闖入1警亡…勤務恢復正常 黃明昭慰問遭波及受傷女警

女警「賓利姊」開警車載男友詐104元油錢 法官重判她坐牢3個月

影／康橋中學翻車影片曝！打滑撞文山隧道壁 車身「旋轉360度」

文山隧道車禍！康橋中學校車翻覆15人傷 駕駛：突然打滑翻車

相關新聞

13歲少女網戀水電工 傳裸照還獻出處女身

新北市一名13歲少女3年前透過網路交友軟體結識從事水電工的鄧姓男子並交往為男女朋友，少女不僅依鄧男要求傳送裸照並兩度與鄧...

女參加慶生趴疑遭下藥 撂人來救...壽星遭脫光光、鋼珠槍教訓

新北市林姓男子前年中邀友到摩鐵開慶生趴，趙姓女子喝了林男所拿飲料後，事後當場感覺頭暈目眩，懷疑遭下藥，打電話向友人李姓男...

外配單親媽生活困頓 文山靚女警助申請急難救助救急

台北市文山一警分局復興派出所警員郭沛玟日前執勤時，發現居住在勤區內一名單親外籍配偶阮姓女子，因去年底遭逢陳姓前夫驟逝，還...

男裝「這個」在前女友機車上 分手不快樂！57天後挨告

高雄24歲王姓男子與陳姓女子於去年分手，王男竟潛入陳女住家地下室，將GPS定位器裝設在陳機車排氣管上，直至57天後，陳因...

「卡神」答話太大聲 法官：這不是菜市場

「卡神」楊蕙如被控利用舉辦WTA女子職業網球賽機會，詐領補助款九七七萬元，檢方起訴楊女求處重刑；台北地方法院昨天開庭，楊...

「無期徒刑本質是終身監禁」 違憲判決大法官有異見

憲法法庭昨判決無期徒刑假釋再犯一律再關廿五年規定違憲，但大法官蔡宗珍、朱富美均認為，無期徒刑本質上是終身監禁，立法建置撤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。