外配單親媽生活困頓 文山靚女警助申請急難救助救急

台北市文山一警分局復興派出所警員郭沛玟日前執勤時，發現居住在勤區內一名單親外籍配偶阮姓女子，因去年底遭逢陳姓前夫驟逝，還遺留銀行負債，讓本就不富裕的家庭更雪上加霜。阮女因語言不通又不識字，僅能四處打零工維生，獨自撫養就讀高中的女兒，工作及經濟收入相當不穩定。郭員得知後，主動關懷協助阮女向區公所及張榮發基金會提出救助金申請，盼能幫助阮女能渡過燃眉難關。

郭員積極關懷了解，得知阮女前夫陳男生前為印刷廠員工，雖與阮女離婚，但平日家中的水電費、生活費及銀行貸款都是陳男支付，陳男驟逝除讓家屬悲慟不己，家中突然頓失經濟支柱，阮女需負擔所有家計及銀行貸款，意外變故也讓家庭狀況更為困頓，處境堪憐。

郭員對家屬面臨的困境深感同情，遂積極為阮女尋求社福資源，協助阮女向文山區公所申請急難救助紓困，並核發8000元，暫時度過難關；另向「張榮發基金會」申請急難救助，近期也核發2萬元。阮女對員警的關懷協助，表達由衷感謝，也深刻感受警民一家親的溫暖。