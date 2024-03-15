噪音車擾人清夢彰化科技執法 8套設備全縣取締

半夜被拔掉消音器呼嘯而過的機車驚醒，最是惱人! 彰化縣環保局局長江培根表示，彰化縣目前已有8套聲音照相科技執法設備，今年會再增加3套設備加強針對重點路段照相開罰噪音車輛，彰化縣三年來已累計開罰484輛次，籲民眾勿以身試法。

眼尖民眾發現，最近員林市市區員鹿路夜間有告示提醒大家「前有聲音照相，請降低音量行駛」，只見前方一旁就有噪音照相器等著拍違規車輛。

大員林生活圈版主「葡萄爺爺」賴義乾路過也把噪音照相器拍下來，PO文提醒大家別觸法，維護環境安寧大家一起努力。

不過也因此引來市民熱烈討論，「真的很希望員林大道可以裝滿這個東西，一堆屁車擾人清夢」、「萬年路也是」、「建議來中正路抓，半夜摩托車都超大聲」、「這太棒了吧！真的是住在馬路邊的店家的福利！每天晚上引擎聲都大到很囂張」、「改排氣管的最大聲」。

江培根表示，為維護縣民生活環境安寧，彰化縣環保局透過聲音照相科技執法及環、警、監聯合稽查等手段，持續於民眾陳情熱點、住宅密集區加強取締噪音車輛，目前彰化縣有6套固定式、2套移動式設備。

6套固定式聲音照相科技執法設備設置於彰化市中山路、員林市員林大道、芬園鄉139縣道、彰化市公園路、溪湖鎮員鹿路、福興鄉彰鹿路，透過24小時長時間監測，提高稽查取締效果，6套照相設備自去年9月投入執法，已開罰350輛次，及有噪音疑慮通知到檢258輛次。

另外2套移動式設備則針對噪音車輛出沒熱點路段包含彰化市公園路、金馬路、彰南路，員林市員林大道、山腳路，溪湖鎮員鹿路等，採不定時、不定點執行取締，從2021年到去年底三年來彰化縣共已開罰開罰484輛次，違規告發成案率達全國第三。