「甜心議員」林穎孟爆前夫家暴 林致光聲明：她離婚前索近千萬

有「甜心議員」之稱的台北市前議員林穎孟涉貪，偵查中交保的100萬元是前夫、誠泰銀行少東林致光所出，林致光後退保，換林女籌錢自保，因法院裁定指2人有家暴官司，林女隨後對外證實「被家暴」。林致光今天透過律師表示，林女於離婚調解時開口索近千萬元，實難接受。

林致光是透過律師丁昱仁發出聲明，指因林穎孟在臉書及媒體所述有所不實，代林致光澄清。

聲明說，林致光並無對林女家暴，反而是林穎孟多次創造不實證據藉詞指控，甚至新婚後即開始錄音，居心為何令人費解。

聲明說，林致光婚前婚後盡力滿足對方所需，但婚姻僅勉強維持9個多月，詎林穎孟今年1月法院調解離婚時，竟提出近千萬元要求，實難接受，雙方現已離婚，但女方就金錢部分仍繼續提告中。林小姐自去年底無預警提起數訴訟，不禁聯想是否目的在於鉅額求償或財產分配，而各訴訟目前均未判決或處分。

聲明還說，因林致光非公眾人物且屬私人紛爭，為顧及雙方隱私恕難就細節回應，惟仍相信司法終將賞善罰惡。最後，仍誠摯祝福對方將來能擁有圓滿婚姻及人生，並各自回歸生活不再牽連。

林穎孟涉貪，法官上月23日開庭傳喚林穎孟，諭知林女100萬元換否則羈押，林女5小時籌到款項，含淚走出法院。

依法院裁定書，林致光、林穎孟登記結婚之後，感情不睦，林孟穎對林致光提起刑事傷害、妨害自由、違反保護令等多件訴訟，雙方更於2023年9月15日開始分居、不相往來，2024年1月10日經家事法庭調解後，已成立離婚。

裁定說，林穎孟、林致光2022年12月6日登記結婚，2人另有保護令案在台中地方法院審理，林致光聲請退保後，曾在今年1月19日單獨傳喚林穎孟到庭，就林致光想退保的事請林女表示意見後，准予將林致光的100萬元發還。

林穎孟對法院裁定的內容，昨天發文證實確有此事，還指與林致光在婚姻關係內，林致光有多達38次行為事實紀錄，喊話盼台灣所有受暴者能勇敢打下113，即早離開暴力深淵。