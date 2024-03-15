陳重文疑收賄數百萬聲押禁見 法院訂傍晚5點半召開羈押庭！

國民黨籍台北市議員陳重文被檢舉涉嫌收受監視器業者、台灣智慧光網負責人李慶煌數百萬元賄賂，利用質詢施壓拉高採購預算；檢廉昨天搜索，今天依貪汙違背職務收罪聲請羈押禁見陳重文，台北地院分案，預計傍晚5時30分召開羈押庭。

陳重文今天凌晨移送台北地檢署複訊時，表情凝重，未發一語，同案被告廠商李慶煌則否認行賄陳重文。

檢廉搜索之後，另諭令李慶煌以350萬元交保，而陳重文的妻子、台灣創新農業公司董事長白惠萍以200萬元交保，立錡雲端科技公司負責人康立錡則以30萬元交保，再擴大調查。

檢廉調查，2023年間台北市政府警察局編列「監視錄影系統傳輸網路服務費」相關預算，原預算金為5.5億元，不過，後來被市議會警政衛生委員會砍成4.6億元，李慶煌找上陳重文設法關說，希望陳可以利用質詢時再抬高預算。

調查指出，李慶煌2023年12月至2024年1月間多次邀陳重文晚上聚會，並疑給付數百萬元的賄款給陳，陳重文確實就案提出質詢。