出庭又遲到...「卡神」楊蕙如詐977萬答辯太大聲 法官斥：這裡不是菜市場

被視為綠營網軍的「卡神」楊蕙如涉嫌利用舉辦2017、2018年WTA女子職業網球賽事詐取補助977萬元；台北地院今天開庭，楊女遲到，回應法官問訊時文不對題且聲量過高，一度被法官斥「安靜啦」、「不要大小聲，這裡不是菜市場」。

楊蕙如前次庭期沒有準時出庭，今天又遲到，她向法官解釋「我感冒拉肚子」，法官斥責她每次不準時都有理由，楊女回「因為這件事情讓我身體很不好」。

楊蕙如的辯護人陳澤嘉表示，楊女沒有偽造文書，也都確實執行賽事，甚至去借高利貸清償債務，全部發票都用於執行賽事，不違反商業會計法。

整理爭點時，楊蕙如對收支明細有無送達體育局有爭執，楊女認為她當時生病住院對很多事情都不清楚，庭中，楊女答話音量過高又未針對提問回應，法官訓斥她「安靜啦」、「不要大小聲，這裡不是菜市場」等。

楊蕙如向法官聲請發還手機扣案物，表示很多扣案的3C產品都與案情無關，法官未對此作裁示，改訂5月24日下午再開庭審理。

檢方起訴，楊蕙如擔任易始、杰美、品原公司負責人，2015年易始取得WTA台灣公開賽舉辦權，楊蕙如原與運動行銷龍頭寶悍運動平台合作，但因易始積欠2015年賽事費用，寶悍後2年不願繼續辦比賽。

不過，因主辦賽事所費不貲，楊蕙如向台北市體育局、體育署及觀光局申請補助，開立未籌辦活動的杰美、品原公司的不實發票以及寶悍收到易始還款的發票，浮報總執行金額為977萬元，進而詐領補助款。