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男在派出所飆「三字經」上訴逆轉獲無罪 法院：他在自言自語
台中宋姓男子到派出所領司法文書，因流程問題他脫口罵了句「X你娘」，一審被依妨害公務判罰金5000元，宋上訴辯稱是在自言自語，二審勘驗監視器發現，宋和警方對話完，轉身朝大門罵三字經，被警方質疑「你講什麼」，他也回「我甘有對你呦？」難排除自言自語可能，撤銷改判無罪。
檢警調查，宋男2023年7月24日晚上7點多到台中第二分局立人派出所要領取司法文書，呂姓警員告知他該信件寄存在郵局，宋竟不滿直接在派出所內以台語朝呂員辱罵三字經，被依妨害公務現行犯逮捕，經檢方將宋向法院聲請簡易判決處刑。
台中地院一審簡易庭時，宋辯稱沒有罵警察，呂證稱宋當場對他說「你們這些警察」、「Ｘ你娘」等語。一審查，宋自承有在門口罵「Ｘ，怎麼這麼難」，也不否認有脫口「Ｘ」字句，並根據監視器認為他是針對警方，就算沒直接面對呂員，也顯非自言自語，依侮辱公務員罪判他罰金5000元。
宋男不服上訴，仍堅決否認犯行，表示說「X你娘」一語是在自言自語，並非罵警察，宋的辯護人表示，宋是對警方回答內容不耐，轉身要離去時才脫口而出，確實是自言自語表達不滿。
台中地院二審合議勘驗監視器，發現宋男詢問警方後，轉身朝派出所大門一邊以台語說「齁，恁是要…」，又面對大門罵「Ｘ你娘」，警員就從椅子起身大聲說「你講什麼，你剛剛給我講什麼」，宋也回嗆「安娜呦，我甘有對你呦？」警方也一再質疑「你說什麼，你敢再說嗎？」
二審認為，宋和警方結束對話，轉身要離開派出所才口出三字經，依整體脈絡、前言後語，難排除宋自言自語抒發情緒可能，況且宋罵完被警方質問時，他也回「我甘有對你呦？」可見他應認為並非在和警方對話，認為宋犯嫌不足，撤銷改判他無罪，可上訴。
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