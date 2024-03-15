快訊

媽媽突中風想請假被刁難 家庭照顧一圖看不離職攻略

周子瑜才買高雄上億豪宅！爸媽遭爆入手台北新房 建商低調證實

私中今年報考人數「異常」激增 竟與新北割頸案有關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

補習班老師抓國小生頭髮狂甩7下 他喊冤「是在玩」下場確定有罪

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

蔡姓補習班老師4年前檢討考卷時，用手抓住王姓國小五年級學童的頭髮狂甩7下，直到王童掙扎大叫，他才鬆手放開，王童父親報警提告，蔡被檢方依法起訴，一、二審均依成年人故意對兒童犯強制罪判拘役50日，得易科罰金，最高法院駁回上訴而定讞。

蔡身為台南市某補習班老師，他2020年4月18日下午5時許，在補習班教室內替學生檢討國語考卷，王童與其他學生依序排隊，王童將考卷放在蔡的桌上時，蔡以手示意王童上前，並用右手抓住王童頭髮，且前後快速搖晃7下，王童表情掙扎、大叫，蔡才鬆手。

蔡否認犯行，供稱當時在檢討考卷，他有跟王童玩、拉一下頭髮而已，他們平常都會玩一下，沒有抓得很大力；蔡的律師也辯護稱，王童當時臉上仍有笑容，周圍小朋友也是開心的模樣，可知當時氣氛輕鬆、愉快，蔡沒有壓制王童自由意志，又蔡僅基於與王童輕鬆嘻笑玩鬧的意圖，沒有強制犯意。

法院根據監視器畫面、證人說法等，且王童作證指出，當時是檢討國語考卷，有錯的會被處罰，其他人都是彈額頭的方式，蔡卻一直抓他頭髮並搖很大力，以前也有被蔡抓頭髮，因此這次就有預料蔡會抓頭髮，因此蔡要求他過去時，他知道不是要彈額頭，才會舉手防禦。

法院認為，蔡指示及出聲要求王童上前，王童靠近時確實有舉起雙手呈現防禦頭部的狀態，並出聲「等一下、等一下」等語，認定王童說法可信，蔡犯行明確。

法院審酌蔡身為補習班老師，卻不以理性方式指導課業，反用強制方式對待王童，影響王童身心發展，行為過當，審酌蔡否認犯行的犯後態度等，一、二審均依成年人故意對兒童犯強制罪判拘役50日，得易科罰金，最高法院駁回上訴，全案定讞。

圖為示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
圖為示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage

考卷 補習 頭髮

延伸閱讀

考卷丟地板讓學生撿…幼教老師遭控涉霸凌 高市教育局：已被解聘

王光祿獲無罪 律師團肯定最高法院「勇於更正錯誤」

補習班狼師設局獨處 茶水間猥褻4少女、1人受害上百次

貓咪成教具？北市補習班2度讓橘貓「自由落體」哀號 動保處回應了

相關新聞

律師洩密詐團案 檢方再聲押1律師、1助理

執業律師鄭鴻威等人涉嫌勾結詐團首腦，趁律師陪同車手偵訊、法院聲押閱卷機會，洩漏偵查秘密給詐騙首腦，2月間遭聲押禁見。台北...

男在派出所飆「三字經」上訴逆轉獲無罪 法院：他在自言自語

台中宋姓男子到派出所領司法文書，因流程問題他脫口罵了句「X你娘」，一審被依妨害公務判罰金5000元，宋上訴辯稱是在自言自...

補習班老師抓國小生頭髮狂甩7下 他喊冤「是在玩」下場確定有罪

蔡姓補習班老師4年前檢討考卷時，用手抓住王姓國小五年級學童的頭髮狂甩7下，直到王童掙扎大叫，他才鬆手放開，王童父親報警提...

強姦犯判無期徒刑假釋因行竊遭撤銷 他聲請釋憲今宣判

憲法法庭審理無期徒刑撤銷假釋執行殘刑案，今天下午3點將宣判，聲請人謝朝和當年犯的是懲治盜匪條例（已廢除）的「強劫而強姦」...

撿地上的雨衣遮雨成竊盜犯？法官判無罪：髒雨衣價值低

鄭姓男子在滂沱大雨中撿地上的髒雨衣擋雨，被檢方依竊盜罪起訴，鄭否認犯罪，辯以為雨衣是沒人要的，台北地院審理認為，雨衣價值...

影／1人消費7000？高雄夜店酒客不滿太貴起衝突 警查辦反遭辱罵

莊姓男子今天凌晨在高雄市苓雅區某酒吧消費，認為店家帳單灌水，與店長起口角，並和店長的朋友朱姓男子在店外衝突。警方到場要帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。