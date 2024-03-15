補習班老師抓國小生頭髮狂甩7下 他喊冤「是在玩」下場確定有罪

蔡姓補習班老師4年前檢討考卷時，用手抓住王姓國小五年級學童的頭髮狂甩7下，直到王童掙扎大叫，他才鬆手放開，王童父親報警提告，蔡被檢方依法起訴，一、二審均依成年人故意對兒童犯強制罪判拘役50日，得易科罰金，最高法院駁回上訴而定讞。

蔡身為台南市某補習班老師，他2020年4月18日下午5時許，在補習班教室內替學生檢討國語考卷，王童與其他學生依序排隊，王童將考卷放在蔡的桌上時，蔡以手示意王童上前，並用右手抓住王童頭髮，且前後快速搖晃7下，王童表情掙扎、大叫，蔡才鬆手。

蔡否認犯行，供稱當時在檢討考卷，他有跟王童玩、拉一下頭髮而已，他們平常都會玩一下，沒有抓得很大力；蔡的律師也辯護稱，王童當時臉上仍有笑容，周圍小朋友也是開心的模樣，可知當時氣氛輕鬆、愉快，蔡沒有壓制王童自由意志，又蔡僅基於與王童輕鬆嘻笑玩鬧的意圖，沒有強制犯意。

法院根據監視器畫面、證人說法等，且王童作證指出，當時是檢討國語考卷，有錯的會被處罰，其他人都是彈額頭的方式，蔡卻一直抓他頭髮並搖很大力，以前也有被蔡抓頭髮，因此這次就有預料蔡會抓頭髮，因此蔡要求他過去時，他知道不是要彈額頭，才會舉手防禦。

法院認為，蔡指示及出聲要求王童上前，王童靠近時確實有舉起雙手呈現防禦頭部的狀態，並出聲「等一下、等一下」等語，認定王童說法可信，蔡犯行明確。