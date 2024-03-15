強姦犯判無期徒刑假釋因行竊遭撤銷 他聲請釋憲今宣判

憲法法庭審理無期徒刑撤銷假釋執行殘刑案，今天下午3點將宣判，聲請人謝朝和當年犯的是懲治盜匪條例（已廢除）的「強劫而強姦」罪。長久以來，我國「無期徒刑是假的」屢遭詬病，若刑法相關條文也被宣告違憲，可能再引發法律是否過度保護「加害人」爭議。

謝朝和1989年因強劫而強姦，被依懲治盜匪條例判處無期徒刑定讞，在服刑18年後獲假釋，但後來又犯竊盜罪，假釋遭撤銷，必須再執行25年不得假釋的殘刑。

為了逃避牢獄之災，謝朝和也曾聲請再審，主張懲治盜匪條例案是政府於1944年4月8 日以命令發布的特別限時法，為期1年，期滿前未經公布展延而失效，至於1957年6月5日重新立法的懲治盜匪條例也無效，2002年間條例經總統公布廢止。謝稱他在1989年的犯行，是依照「無效的法律」審判，不過最高法院認為謝法律認知有誤，駁回他的抗告。

1997年11月26日修正公布的刑法第79條之1第5項規定「經撤銷假釋執行殘餘刑期者，無期徒刑於執行滿『20』年，有期徒刑於全部執行完畢後，再接續執行他刑，第一項有關合併計算執行期間之規定不適用之。」；同日修正公布的刑法施行法第7條之1第2項為「因撤銷假釋執行殘餘刑期，其撤銷之原因事實發生在1997年刑法第79條之1修正施行前者，依修正前之刑法第79條之1規定合併計算其殘餘刑期與他刑應執行之期間。但其原因事實行為終了或犯罪結果之發生在1997年刑法第77條修正施行後者，不在此限。」

2005年2月2日修正公布並自2006年7月1日施行的刑法第79條之1第5項規定「經撤銷假釋執行殘餘刑期者，無期徒刑於執行滿『25』年，有期徒刑於全部執行完畢後，再接續執行他刑，第一項有關合併計算執行期間之規定不適用之。」；同日新增刑法施行法第7條之2第2項「因撤銷假釋執行殘餘刑期，其撤銷之原因事實發生在1997年11月26日刑法修正公布後，2005年1月7日刑法修正施行前者，依1997年11月26日修正公布之刑法第79條之1規定合併計算其殘餘刑期與他刑應執行之期間。但其原因事實行為終了或犯罪結果之發生在2005年1月7日刑法修正施行後者，依2005年1月7日修正施行之刑法第79條之1規定合併計算其殘餘刑期與他刑應執行之期間。」

謝朝和坐了18年牢才假釋，又因竊盜被判了1年2月之刑而假釋撤銷，得再入獄25年，他認為等於是要終老監獄，違反比例原則，況且懲治盜匪條例已經廢止。

謝朝和的律師團認為不區分撤銷假釋的事由、更犯罪之情節，且無視受刑人數十年來為回歸社會所為的一切努力，一律令入監服刑25年，違反必要性原則。懲治盜匪條例是為維護國家動盪時期的治安而「用重典」，在條例廢止後，相同行為的法定刑度大幅減低，撤銷假釋再執行25年違反比例原則。