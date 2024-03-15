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律師洩密詐團案 檢方再聲押1律師、1助理

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

執業律師鄭鴻威等人涉嫌勾結詐團首腦，趁律師陪同車手偵訊、法院聲押閱卷機會，洩漏偵查秘密給詐騙首腦，2月間遭聲押禁見。台北地檢署昨指揮調查局執行第二波專案，搜索約談鄭的助理林佳毅、律師黃耕鴻、賴季倉、鄭的友人李昊承。檢方訊後，依涉嫌組織犯罪防制條例、加重詐欺洗錢等罪，聲押禁見林、黃兩人，諭知李80萬交保、賴60萬交保。

全案源於，檢方偵辦一起投資理財詐欺案時，從車手的手機發現律師李明潔及楊雅涵等人趁著陪偵機會，紀錄檢察官訊問筆錄內容，或藉聲押庭閱卷時，影印或翻攝卷證資料，傳送偵查內容給鄭鴻威，再由鄭鴻威傳給詐團首腦，協助幕後主嫌成功逃過法網。

今年2月間，檢調搜索約談鄭鴻威等6名律師到案，訊後聲押禁見鄭鴻威、李明潔與楊雅涵3人。

檢方循線追查，發現本案仍有相關人涉入。林佳毅擔任鄭鴻威的助理，涉負責協助傳遞文件與聯繫律師；擔任律師的黃耕宏與鄭鴻威合作，涉嫌洩漏偵查秘密、派案給其他律師，自己也受任替詐團辯護，涉洩密偵查資訊；李昊承則涉嫌用虛擬貨幣協助律師洗錢；賴季倉則接受鄭鴻威派案，協助詐團。

檢調兵分4路執行第二波專案，傳喚黃耕鴻、林佳毅、李昊承與賴季倉到案。

訊後，檢方認定被告黃耕鴻、林佳毅因罪嫌重大，且有勾串、滅證及反覆實施之虞，依涉嫌組織犯罪防制條例、加重詐欺及洗錢等罪嫌，向法院聲請羈押禁見，並諭知賴季倉與李昊承分別60萬元、80萬元交保。不排除有其他律師涉入。

律師黃耕鴻（左）。記者房荷庭／攝影
律師黃耕鴻（左）。記者房荷庭／攝影
鄭鴻威的友人李昊承80萬交保。記者房荷庭／攝影
鄭鴻威的友人李昊承80萬交保。記者房荷庭／攝影

律師 洗錢 詐欺 詐騙

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