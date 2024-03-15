影／1人消費7000？高雄夜店酒客不滿太貴起衝突 警查辦反遭辱罵

莊姓男子今天凌晨在高雄市苓雅區某酒吧消費，認為店家帳單灌水，與店長起口角，並和店長的朋友朱姓男子在店外衝突。警方到場要帶莊、朱查辦，店長另名朋友曹姓男子卻涉嫌辱罵員警，並揮拳相向，立即被警方逮捕查辦妨害公務。

據了解，今天凌晨5時10分許，52歲的莊姓男子在高雄市苓雅區中興路某酒吧消費後，與酒吧店長孫姓男子（27歲）爭執帳單金額問題；莊認為他1人消費金額7000元太貴，懷疑帳單灌水未付錢，雙方便起口角。

孫姓店長的友人朱男子（41歲）見狀去勸阻，但也與莊口角，雙方在酒吧外大打出手，朱倒地雙膝擦挫傷，莊也掛彩。

苓雅警分局員警據報到場，莊、朱要互告傷害，警方查證在場人身分，要將莊、朱2人帶回派出所查辦時，孫姓店長另名朋友曹姓男子（40歲）不滿警方要帶走朱姓男子，質疑警方的辦案，過程中卻涉嫌髒話出口辱罵員警，員警認為他有妨害公務嫌疑要逮捕他，遭他反抗揮空拳，員警湧上逮捕他，依妨害公務查辦。