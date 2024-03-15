捶壞停車場繳費機！高雄男出國爽玩20天返台才知成了通緝犯

出國20天剛返台不久的高雄63歲陳姓男子周二晚開車行經鳥松區中正路時，因開車抽菸還使用手機，遭巡警上前盤查，經身分查核，陳男竟是高雄地檢署發布的毀損案通緝犯，他因捶壞某停車場繳費機吃官司，陳自嘲，「怎麼那麼好笑」，剛返台就被查獲，乖乖隨警解送歸案。

當天晚間7時許，大華派出所警員吳哲輝、林庭竹巡邏行經鳥松區中正路時，發現陳駕車開窗抽菸還使用手機，經攔查赫然發現，陳是日前雄檢發布涉嫌毀棄損壞的通緝犯。

「怎麼那麼好笑！」陳男說，自己出國20天才剛返台，根本不知道自己遭發布通緝，原因竟是捶打停車場繳費機致損壞，因未到庭說明，才遭發布毀棄損壞通緝。

仁武分局呼籲，如果停車場自動化繳費機器設備出現問題，應聯絡管理人員及廠商，切勿把「機器」當成出氣筒；如有觸法且長期未居住在戶籍地或有更換居住地點時，也應主動向法院或地檢署說明，留下可聯繫之地址及電話，以免遭通緝。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康