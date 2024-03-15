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王光祿：若有罪 文化如何傳下一代

聯合報／ 記者林孟潔尤聰光蔡惠萍／連線報導

王光祿。圖／聯合報系資料照片
王光祿。圖／聯合報系資料照片
王光祿為年邁母親持土造長槍打獵，卻讓他就此走上訴訟長路，期間百歲母親因新冠肺炎前年六月離世，他也歷經非常上訴、大法官釋憲、總統特赦，等了十一年才獲判無罪。王光祿在開心之餘，「唯一的遺憾就是沒有機會親自把這好消息告訴母親。」

一路協助王光祿的律師羅惠馨第一時間打電話給他報喜，王一開始有點愣住，隨後笑著感謝律師團、法官、支持者及朋友的幫忙；王事後也走進房間看逝世母親與兒孫的照片，並說「我沒有罪了」，雖然媽媽無法親耳聽到，但他說「相信在天上的媽媽應該也知道這個消息了，她的兒子無罪，清清白白，沒留下汙點」。

很多人不解，王光祿已被總統特赦，可免牢獄之災，為何繼續爭取無罪？除替自己爭取「真正清白」外，最在意的是原住民傳統文化傳承。王光祿表示，他會上訴，是因原住民在自己的傳統領域裡，狩獵是沒有罪的，也只有這樣才能把狩獵文化還給原住民，如果被當成罪人，「怎麼把狩獵文化傳給下一代？」他才會堅持司法救濟，直到無罪為止。

羅惠馨指出，因為王光祿雖經蔡總統特赦免刑，卻仍有「罪」，最高法院無罪判決不影響實際生活，但本案在王光祿心中一直是個「結」，如今法院還王一個公道，讓王終於能踏實生活，也帶給原住民獵人很大的勇氣，未來狩獵不必再擔心害怕。

協助王光祿一路從釋憲案打到最後無罪判定的原住民法扶中心花蓮本部主任、律師林秉嶔特別北上聽判。他說，他非常感謝王光祿願意相信他們，也願意不斷地努力、嘗試，就只是為了能把狩獵文化繼續傳給下一代，「回過頭來看，滿佩服他的。」

王光祿案讓最高法院創下司法史上為非常上訴案開庭首例，他也牽過母親的手一起步入法院，他曾說「作為一個布農族的男人，如果沒有獵槍，會被村民取笑，希望能把原住民傳統文化還給我們」。

原住民 特赦 王光祿

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