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北市議員陳重文疑收賄遭搜索 漏夜偵訊

聯合報／ 記者房荷庭楊正海／台北報導

國民黨台北市議員陳重文（中）疑收賄護航監視器業者增加預算，昨天遭搜索約談。記者曾學仁／攝影
國民黨台北市議員陳重文（中）疑收賄護航監視器業者增加預算，昨天遭搜索約談。記者曾學仁／攝影
國民黨台北市議員陳重文被控利用質詢的機會，替承標警用監視器CCTV的業者護航，清查可疑金流後，懷疑收賄及不正利益上百萬元；廉政署昨天兵分廿六路搜索陳重文辦公室、台灣智慧光網公司等處所，約談陳重文、台灣智慧光網董事長李慶煌、技術總監崔大維共十四人到案，詢後移送台北地檢署漏夜複訊，全案依貪汙罪偵辦。

台北市警局去年的「監視錄影系統傳輸網路服務費」預算共五點五億元，後來發現原簽約比公告一般費率的價格貴九千萬元，因此主動調整減至四點六億元送審。市議會警政衛生委員會初審時，有但書要求「實支實付」。

由於預算已送議會審議，市警局以撙節為由，盼警政衛生委員會可將金額降至四點六億元，期間四度與台智網協商未果。

檢廉調查，台智網認為金額調降會有損失，找來陳重文護航增加預算，陳於去年十二月至今年一月間，疑收受台智網賄賂與不正利益數百萬元，利用議員職權，施壓提高監視錄影系統傳輸網路服務費預算，最終調整為五點二億元。

北市警方聽聞陳重文遭約談，不免聯想前兩個會期陳重文頻繁向市警局調閱監視器、犯罪預防宣導等資料，一天多達廿幾件。

據指出，陳重文近年相當關心監視器軟硬體業務，就連警局換顆鏡頭都要關心。國民黨團先前討論警局監視器傳輸費率預算時，陳重文曾羞辱市警察局長張榮興，批張榮興與監視器廠商密會協議，沒有公開發文，揚言要把張榮興的特支費砍成一元，場面僵持不下。

陳重文昨表示，他因監督警察局太認真所以遭報復，全案是司法迫害、政治追殺。

張榮興 監視器 陳重文

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