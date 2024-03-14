國中校長、公所課長涉收賄洩標案 桃檢起訴求重刑

桃園地檢署偵辦桃市內壢國中林姓前校長涉利用議員補助款，辦理學校採購收賄80萬元，意外揪出八德區公所民政課長張光輝多年洩標案圖利公所駐衛警吳淳洋投資的公司，將政府採購工程當自家私人工程發包，桃檢今依貪汙罪起訴林男和吳男共5人，張、吳2人飾詞狡辯、毫無悔意，檢方建請法院從重量刑，聲請沒收不法所得1209萬餘元。

起訴指出，61歲林姓男子於2016年8月至2021年7月底擔任內壢國中校長，利用綜理學校採購的身分，與桃市張姓前議員私聘的李姓助理（尚未偵結）、45歲廠商吳家睿謀議，由林等人協助提供採購案編製概算表，聲請議員補助款，辦理學校2020、2021年的2項採購標案，由吳以限制規格方式綁標，讓其他廠商無法投標或由校方逕以共同供應契約方式，由吳男經營的正誠資訊公司得標，再由李轉交吳某支付2工程案共80萬元賄賂款給林姓校長。

檢察官李韋誠偵辦林姓校長收賄案時，發現八德區公所秘書室49歲駐衛警吳淳洋獲悉卓姓廠商想爭取山腳、樹林、武漢等國小2022年間共4項採購案，向卓自稱是原住民議員陳瑛助理或秘書，可協助向陳瑛或簡志偉聲請議員補助款，但須交付一定比例賄款。

3所國小果然獲得補助款並辦理採購招標，廠商得標後，支付吳淳洋4案共148萬元「賄款」，吳男落網後否認收賄，陳瑛到庭表示吳男非她的助理或秘書，並與簡志偉否認收賄，此部分尚在偵辦中。

至於八德區公所61歲民政課長張光輝，2018年時任秘書室主任，經辦八德區公所多項行政、採購招標案，得知駐衛警吳淳洋出資開設公司承攬標案，竟洩漏八德區公所2018年3項採購標案的招標資料，讓吳男事先掌握預做投標準備，讓吳的公司順利得標其中1項採購案。

張光輝經辦八德區公所2021年採購案時，再以相同手法洩漏招標資料給吳，吳男為免投標廠商不足3家，於是邀其他無投標意願廠商參與投標而圍標（另案偵辦），讓吳男順利得標。