作家、退將受陸招待「被統戰」 違國安法今偵結起訴

作家祝康明、海軍退役少將孫海濤、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮等人，被控收受大陸資金拉攏退役將領接受招待，宣傳統戰等政策，因涉國安法，由高雄高分檢主辦，檢調歷經4個月調查，今偵結起訴，移審高雄高分院審酌是否接押。

檢方調查，祝姓、孫姓、劉姓等3人，涉有拉攏國軍退將加入統戰組織的「拉下線」行為，並以陸方資金購入「伴手禮」，並在2017年至2023年期間，涉嫌吸收、拉攏國軍退役將領，前往中國和美國等地接受落地招待。

孫等人並安排團員與統戰人員接觸，為對方宣傳「一國兩制」、「和平統一」等思想，並於今年總統、立委大選前，請選民支持特定候選人，涉嫌違反正副總統選罷法和反滲透法。

橋頭地檢署去年11月發動搜索，約談20多名退將，複訊後依違反國安法、總統副總統選舉罷免法、反滲透法等罪，向橋頭地院聲押祝康明、孫海濤、劉萬禮等3人。

橋院審理後，法官認為以交保及限制出境出海的方式，即可防範被告3人逃亡，裁定3人以50萬至60萬元交保。

橋檢不服抗告，高雄高分院撤銷原裁定，發回橋院重審，法院重開羈押庭，裁定祝康明、孫海濤、劉萬禮等3人羈押禁見。

檢調追查，孫等人另涉嫌替對岸發展組織，觸犯國家安全法，此部分在去年12月1日起，全部移送高雄高分檢偵辦。