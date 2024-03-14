快訊

00940討論爆表 還沒上市就有自救會！申購量龐大券商吃不消

69歲成龍近照曝光 網驚「迅速老化」嘆：歲月也不饒過武打巨星

涉嫌殺害馬國女大生案高院二審開庭 陳柏諺低頭不語

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導

男子陳柏諺涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生案開庭，下午在台灣高等法院刑事庭進行二審。陳柏諺全程低頭不語，戴手銬、腳鐐緩步走向刑事庭。

陳柏諺2022年涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，辯稱「兩人約好一起長眠」，犯謀為同死加工自殺罪，甚至多次盼家屬同意「冥婚」，死者家屬透過告訴代理人表達憤怒，陳男是故意殺人，希望判處死刑，不要讓台灣淪為馬籍學生地獄。士林地方法院一審審結宣判，全案依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

全案起源於陳柏諺追蹤蔡女Instagram，2020年10月密集聯繫，10月13日陳男在蔡女位在士林區的租屋雅房，用一卡通帳號，匯款9萬9999元給蔡女，但又想討回部分款項遭拒，涉一手掐脖一手拿玩偶抱枕遮住蔡女眼睛，徒手掐死蔡女逃離現場，陳作案後逃回鶯歌租屋處服藥輕生，傳訊給家人告知尋短念頭。陳的雙親報案連同警方趕赴現場救人，陳當時脫口說「我殺人了」，當日送醫急救洗胃保住性命。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

男子陳柏諺（圖）涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生案開庭，下午在台灣高等法院刑事庭進行二審。陳柏諺全程低頭不語。記者蘇健忠／攝影
男子陳柏諺（圖）涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生案開庭，下午在台灣高等法院刑事庭進行二審。陳柏諺全程低頭不語。記者蘇健忠／攝影
男子陳柏諺（中）涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生案開庭，下午在台灣高等法院刑事庭進行二審。陳柏諺全程低頭不語，戴手銬、腳鐐緩步走向刑事庭。記者蘇健忠／攝影
男子陳柏諺（中）涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生案開庭，下午在台灣高等法院刑事庭進行二審。陳柏諺全程低頭不語，戴手銬、腳鐐緩步走向刑事庭。記者蘇健忠／攝影

一卡通 殺人 馬來西亞

延伸閱讀

南投翁拿柴刀砍親戚涉殺人未遂 二審認是傷害改輕判

潘連周二審當選無效定讞 黃建溢今遞補屏縣議員宣誓

台中廍子里長涉找幽靈人口投票 二審逆轉「判當選無效」

檢察官出車禍要女大生「開房間」抵賠償金 職務法庭今審理不公開

相關新聞

王光祿獲無罪 律師團肯定最高法院「勇於更正錯誤」

布農族人王光祿為母親獵捕保育類動物台灣長鬃山羊、山羌遭判刑定讞，2021年被蔡英文總統特赦，但「免刑不免罪」，檢察總長替...

8度操作無人機亂入桃機禁航區、松機11次 台中2男下場慘了

在台中經營無人機買賣的62歲男子連永旺，涉嫌與35歲男子黃凱暉，去年6月24日至7月25日間，先後北上在桃園國際機場及台...

涉嫌殺害馬國女大生案高院二審開庭 陳柏諺低頭不語

男子陳柏諺涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生案開庭，下午在台灣高等法院刑事庭進行二審。陳柏諺全程低頭不語，戴手銬、腳鐐緩步走向...

長治鄉長貪汙案一審重判8年 古佳川：上訴爭取清白

屏東縣長治鄉長古佳川連任成功，去年因貪汙案，購買張惠妹演唱會紀念品、到餐廳為父親慶生等，以不實單據核銷公款共5萬8350...

影／遭六旬洗腎婦拿刀恐嚇 中醫大附醫女護理師嚇到焦慮掛急診

台中市六旬王姓婦人在5日前往中國醫藥大學附設醫院洗腎，期間因拔針滲血狀況，與護理師起衝突，涉嫌持水果刀朝護理師恐嚇「小心...

以不實單據報銷公款 長治鄉長涉貪一審判刑8年

屏東縣長治鄉長古佳川連任成功，去年卻因涉貪汙案，以購買張惠妹演唱會紀念品、餐廳為父親慶生的不實單據核銷公款5.8萬元，屏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。