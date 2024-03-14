涉嫌殺害馬國女大生案高院二審開庭 陳柏諺低頭不語
男子陳柏諺涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生案開庭，下午在台灣高等法院刑事庭進行二審。陳柏諺全程低頭不語，戴手銬、腳鐐緩步走向刑事庭。
陳柏諺2022年涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，辯稱「兩人約好一起長眠」，犯謀為同死加工自殺罪，甚至多次盼家屬同意「冥婚」，死者家屬透過告訴代理人表達憤怒，陳男是故意殺人，希望判處死刑，不要讓台灣淪為馬籍學生地獄。士林地方法院一審審結宣判，全案依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。
全案起源於陳柏諺追蹤蔡女Instagram，2020年10月密集聯繫，10月13日陳男在蔡女位在士林區的租屋雅房，用一卡通帳號，匯款9萬9999元給蔡女，但又想討回部分款項遭拒，涉一手掐脖一手拿玩偶抱枕遮住蔡女眼睛，徒手掐死蔡女逃離現場，陳作案後逃回鶯歌租屋處服藥輕生，傳訊給家人告知尋短念頭。陳的雙親報案連同警方趕赴現場救人，陳當時脫口說「我殺人了」，當日送醫急救洗胃保住性命。
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