王光祿獲無罪 律師團肯定最高法院「勇於更正錯誤」

布農族人王光祿為母親獵捕保育類動物台灣長鬃山羊、山羌遭判刑定讞，2021年被蔡英文總統特赦，但「免刑不免罪」，檢察總長替王光祿提非常上訴，最高法院今自為改判王光祿無罪確定；法律扶助基金會律師團發聲明指出，贊同最高法院願意理解原住民狩獵文化，勇於更正錯誤。

聲明指出，最高法院判決肯認槍砲彈藥刀械管制條例第20條第1項「自製獵槍」規定，並無「以原住民文化所允許之方式製造者」的要件，也包含「他製己用」的獵槍，且王光祿持拾得他人製造的獵槍用於狩獵，符合「供作生活工具之用」要件，應予除罪，至於槍枝是否使用制式子彈，並非判斷自製獵槍之標準。

律師團表示，最高法院認為王光祿基於非營利自用目的獵捕保育類野生動物，是野保法第21條之1第1項的除罪化範圍，縱使王光祿未事前申請獵捕，仍不應處以刑罰，認定原確定判決有判決理由不備、適用法令不當等違背法令而撤銷，並自為無罪判決。

律師團指出，王光祿持槍狩獵案超過10年，最高法院終於在今日判決王光祿無罪，為他洗清罪名，最高法院願意深入理解原住民族狩獵文化，並勇於更正原確定判決的錯誤，展現我國司法保障多元文化價值的高度。

聲明表示，尤其釋字第803號解釋以後，各級法院出現許多曲解大法官解釋意旨的判決，導致許多原住民獵人遭受刑罰，因此律師團認為本件判決的價值不只是確認王光祿的行為無罪，更重要的是讓各級法院正確理解原住民族狩獵文化，避免錯誤的法律見解繼續迫害原住民獵人。