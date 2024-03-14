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以不實單據報銷公款 長治鄉長涉貪一審判刑8年
屏東縣長治鄉長古佳川連任成功，去年卻因涉貪汙案，以購買張惠妹演唱會紀念品、餐廳為父親慶生的不實單據核銷公款5.8萬元，屏東地院今宣判他違反貪汙治罪條例、利用職務機會詐取財物等罪，判有期徒刑8年、褫奪公權5年，可上訴。
屏東地檢署偵辦長治鄉長古佳川涉貪汙案，去年7月偵結，法院審理期間，古佳川仍收押，古佳川收押近11個月，今年2月法院裁定30萬元交保，交保後古復職，今一審宣判後，古將停職，縣府將派任代理鄉長。
屏檢起訴指出，古佳川特助張姓男子在2020年1月到2021年3月期間，處理鄉長交辦事項，與核銷經費，特助張男、古佳川，明知道編列於年度預算的一般事務費、工程管理費與特別費科目的公款，限於公務使用，若因公務接待或聯繫而支出，應取得品項及金額均如實開立單據。
檢方查出，2020年5月24、26日、12月13日，古佳川未到餐廳消費，古佳川在2021年1月，到餐廳消費，幫父親舉辦生日宴。古佳川購買張惠妹跨年演唱會紀念品及家人生日聚會等，均為私人開銷。古指示張姓特助，事先取得空白收據不實核銷，註明由鄉長先行墊付等字樣，讓不知情的公所主計、出納與相關權責人員陷於錯誤，誤認古有因公餐敘及代墊費用，不實核銷公款5.8萬元。
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