快訊

00940討論爆表 還沒上市就有自救會！申購量龐大券商吃不消

69歲成龍近照曝光 網驚「迅速老化」嘆：歲月也不饒過武打巨星

國民黨議員陳重文遭檢廉搜索帶走 地方人士曝：檢方疑2周前就來過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

性騷猥褻多名女同事 前法官蔡明宏遭彈劾後發聲：殺人滅口式毁人聲譽

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

法官蔡明宏性騷擾的女同仁已達5人，監察院通過彈劾，蔡稱遭「集體誣陷」。資料照片。記者王宏舜／攝影
法官蔡明宏性騷擾的女同仁已達5人，監察院通過彈劾，蔡稱遭「集體誣陷」。資料照片。記者王宏舜／攝影
士林地院法官蔡明宏涉性騷擾及強制猥褻多名女下屬，期間長達20年，被害人數眾多，監察院彈劾審查會12日全票通過彈劾蔡明宏，移請懲戒法院，盼給予最嚴厲懲處。

監委高涌誠說，本案是監察院有史以來僅見，利用權勢性侵、性騷擾行為最嚴重的，期間長達20年、被害人數最多，過去調查過的案子行為態樣都沒蔡明宏這麼誇張，是經詳實調查，審查會討論後才全票通過彈劾。

高表示，這是去年9月由司法獄政委員會派查的案子，長達半年時間的調查，最早也調閱民國99年間士林地院相關的行政調查報告、司法院處理情形等，調查官也有實地查訪、約詢被害人。這次竟然要處理「色狼法官」他真的很沉痛，要痛定思痛。

高涌誠說，彈劾後移付懲戒，希望職務法庭好好審理，現在共有5件違失行為，希望以後不要再有這樣的法官，要給予最嚴厲懲處。

蔡明宏今發表聲明，表示遭「集體誣陷」，全文如下：

本人對於監察院罔顧事實的決議極感遺憾，本人接受約詢後，即於3月8日提出書面陳述資料及能證明本人被誣陷的證據，然監察院均未予以審酌，隨即於3月12日即通過彈劾決議，顯然於本人提出有利證據之前，即已寫好彈劾案文，已有預設立場，對於本人提出的書面資料及能證明本人被誣陷的有利證據，也置若罔聞，一昧的偏聽虛構、違常的片面指訴，空言妄斷。

加上有心人士意圖以多人不實指控，累積製造成罪風向輿情，隨著越來越多負面印象累積，將本人形容成瘋癲不堪、十惡不赦的色狼，使本人百口莫辯，縱使提出能證明本人被誣陷的事證，仍然無法獲得看見與正視，在這種集體誣陷的氛圍中，公平和理性早已被遺忘，殺人滅口式毁人聲譽背後的真相也隨之湮滅而不為人知。本人會盡一切力量，自證我的清白。

司法院 監察院 色狼

延伸閱讀

全票通過彈劾法官蔡明宏 監委：權勢性騷長達20年

陳宗彥「小芸案」涉接受不當性招待 監院公告彈劾不成立

「再吸5分鐘」法官襲胸女同仁又摸私處 監察院通過彈劾

涉吸乳猥褻！「再吸5分鐘」法官遭監察院彈劾 司法院：違法失職不寬待

相關新聞

王光祿獲無罪 律師團肯定最高法院「勇於更正錯誤」

布農族人王光祿為母親獵捕保育類動物台灣長鬃山羊、山羌遭判刑定讞，2021年被蔡英文總統特赦，但「免刑不免罪」，檢察總長替...

8度操作無人機亂入桃機禁航區、松機11次 台中2男下場慘了

在台中經營無人機買賣的62歲男子連永旺，涉嫌與35歲男子黃凱暉，去年6月24日至7月25日間，先後北上在桃園國際機場及台...

涉嫌殺害馬國女大生案高院二審開庭 陳柏諺低頭不語

男子陳柏諺涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生案開庭，下午在台灣高等法院刑事庭進行二審。陳柏諺全程低頭不語，戴手銬、腳鐐緩步走向...

長治鄉長貪汙案一審重判8年 古佳川：上訴爭取清白

屏東縣長治鄉長古佳川連任成功，去年因貪汙案，購買張惠妹演唱會紀念品、到餐廳為父親慶生等，以不實單據核銷公款共5萬8350...

影／遭六旬洗腎婦拿刀恐嚇 中醫大附醫女護理師嚇到焦慮掛急診

台中市六旬王姓婦人在5日前往中國醫藥大學附設醫院洗腎，期間因拔針滲血狀況，與護理師起衝突，涉嫌持水果刀朝護理師恐嚇「小心...

以不實單據報銷公款 長治鄉長涉貪一審判刑8年

屏東縣長治鄉長古佳川連任成功，去年卻因涉貪汙案，以購買張惠妹演唱會紀念品、餐廳為父親慶生的不實單據核銷公款5.8萬元，屏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。