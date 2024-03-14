聽新聞
test
0:00 / 0:00
性騷猥褻多名女同事 前法官蔡明宏遭彈劾後發聲：殺人滅口式毁人聲譽
士林地院法官蔡明宏涉性騷擾及強制猥褻多名女下屬，期間長達20年，被害人數眾多，監察院彈劾審查會12日全票通過彈劾蔡明宏，移請懲戒法院，盼給予最嚴厲懲處。
監委高涌誠說，本案是監察院有史以來僅見，利用權勢性侵、性騷擾行為最嚴重的，期間長達20年、被害人數最多，過去調查過的案子行為態樣都沒蔡明宏這麼誇張，是經詳實調查，審查會討論後才全票通過彈劾。
高表示，這是去年9月由司法獄政委員會派查的案子，長達半年時間的調查，最早也調閱民國99年間士林地院相關的行政調查報告、司法院處理情形等，調查官也有實地查訪、約詢被害人。這次竟然要處理「色狼法官」他真的很沉痛，要痛定思痛。
高涌誠說，彈劾後移付懲戒，希望職務法庭好好審理，現在共有5件違失行為，希望以後不要再有這樣的法官，要給予最嚴厲懲處。
蔡明宏今發表聲明，表示遭「集體誣陷」，全文如下：
本人對於監察院罔顧事實的決議極感遺憾，本人接受約詢後，即於3月8日提出書面陳述資料及能證明本人被誣陷的證據，然監察院均未予以審酌，隨即於3月12日即通過彈劾決議，顯然於本人提出有利證據之前，即已寫好彈劾案文，已有預設立場，對於本人提出的書面資料及能證明本人被誣陷的有利證據，也置若罔聞，一昧的偏聽虛構、違常的片面指訴，空言妄斷。
加上有心人士意圖以多人不實指控，累積製造成罪風向輿情，隨著越來越多負面印象累積，將本人形容成瘋癲不堪、十惡不赦的色狼，使本人百口莫辯，縱使提出能證明本人被誣陷的事證，仍然無法獲得看見與正視，在這種集體誣陷的氛圍中，公平和理性早已被遺忘，殺人滅口式毁人聲譽背後的真相也隨之湮滅而不為人知。本人會盡一切力量，自證我的清白。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言