性騷猥褻多名女同事 前法官蔡明宏遭彈劾後發聲：殺人滅口式毁人聲譽

法官蔡明宏性騷擾的女同仁已達5人，監察院通過彈劾，蔡稱遭「集體誣陷」。資料照片。記者王宏舜／攝影 士林地院法官蔡明宏涉性騷擾及強制猥褻多名女下屬，期間長達20年，被害人數眾多，監察院彈劾審查會12日全票通過彈劾蔡明宏，移請懲戒法院，盼給予最嚴厲懲處。

監委高涌誠說，本案是監察院有史以來僅見，利用權勢性侵、性騷擾行為最嚴重的，期間長達20年、被害人數最多，過去調查過的案子行為態樣都沒蔡明宏這麼誇張，是經詳實調查，審查會討論後才全票通過彈劾。

高表示，這是去年9月由司法獄政委員會派查的案子，長達半年時間的調查，最早也調閱民國99年間士林地院相關的行政調查報告、司法院處理情形等，調查官也有實地查訪、約詢被害人。這次竟然要處理「色狼法官」他真的很沉痛，要痛定思痛。

高涌誠說，彈劾後移付懲戒，希望職務法庭好好審理，現在共有5件違失行為，希望以後不要再有這樣的法官，要給予最嚴厲懲處。

蔡明宏今發表聲明，表示遭「集體誣陷」，全文如下：