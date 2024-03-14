高雄正妹遭男友拍裸照還逼援交 同學帶球棒幫出氣反被提告

高雄21歲蔡姓女子指控男友拍她裸照，還逼她援交賺錢給她花，蔡女同學知道後，糾眾要給男友好看，一群人約蔡女男友出面後，現身包圍還拿球棒威嚇，男友報警提告，蔡女被依強制罪判刑2月或拘役40、45天，均可易科罰金。

判決指出，蔡女和男友交往後，借款5萬元給男友，但男友卻拍下她裸照，逼蔡女去援交賺錢養她，蔡女不滿遭男友這樣對待，跟同學訴苦後，一群人群起激憤，商議要給蔡女男友好看。

2021年10月22日，蔡女得知男友會來高雄，於是由同學先去小北百貨購買球棒，約男友到西子灣英國領事館碰面，蔡女和男友到場後，透過LINE連絡同學，同日深夜11時許，幾名同學現身包圍蔡女男友，逼他交還5萬元給蔡女。

蔡女男友驚覺遭設計，想要脫身時卻遭人「架拐子」，還有人拿出球棒嚇他，想要逃離卻被球棒K頭，蔡女順勢拿到手機，刪除自己的不雅照。

男友中棒倒地後，眾人一哄而散，蔡女見男友倒地，趕緊呼叫救護車，男友送醫無大礙，但不滿遭女友設局恐嚇，直接報警提告。