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高雄正妹遭男友拍裸照還逼援交 同學帶球棒幫出氣反被提告

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄21歲蔡姓女子指控男友拍她裸照，還逼她援交賺錢給她花，蔡女同學知道後，糾眾要給男友好看，一群人約蔡女男友出面後，現身包圍還拿球棒威嚇，男友報警提告，蔡女被依強制罪判刑2月或拘役40、45天，均可易科罰金。

判決指出，蔡女和男友交往後，借款5萬元給男友，但男友卻拍下她裸照，逼蔡女去援交賺錢養她，蔡女不滿遭男友這樣對待，跟同學訴苦後，一群人群起激憤，商議要給蔡女男友好看。

2021年10月22日，蔡女得知男友會來高雄，於是由同學先去小北百貨購買球棒，約男友到西子灣英國領事館碰面，蔡女和男友到場後，透過LINE連絡同學，同日深夜11時許，幾名同學現身包圍蔡女男友，逼他交還5萬元給蔡女。

蔡女男友驚覺遭設計，想要脫身時卻遭人「架拐子」，還有人拿出球棒嚇他，想要逃離卻被球棒K頭，蔡女順勢拿到手機，刪除自己的不雅照。

男友中棒倒地後，眾人一哄而散，蔡女見男友倒地，趕緊呼叫救護車，男友送醫無大礙，但不滿遭女友設局恐嚇，直接報警提告。

蔡女男友雖未提告傷害，但強制罪屬於非告訴乃論，高雄地院審理後，法官考量蔡女等人未能以理性、和平手段與態度解決紛爭，考量雙方已調解並履行賠償，依強制罪判蔡女2月徒刑，4名同學則各判拘役40、45天，均可易科罰金。

蔡女約男友出外談判，同學為幫出氣拿出球棒嚇人，結果反被男友提告判刑。打狗英國領事館（山下）與官邸（山上）示意圖。圖／高雄市文化局提供
蔡女約男友出外談判，同學為幫出氣拿出球棒嚇人，結果反被男友提告判刑。打狗英國領事館（山下）與官邸（山上）示意圖。圖／高雄市文化局提供

提告 男友 裸照

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