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越女怕被遣返塞6000給警想行賄 掙脫腳鐐狂奔出派出所

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名越南籍陳姓女移工因曠職被廢止拘留許可，她搭車途中被警方攔查怕失聯身分曝光會遭遣返，竟掏出6000元要向警員說「收下」，警方當場拒絕依法逮捕，未料陳被銬在派出所又掙脫腳鐐狂奔脫逃，所幸沒多久就被抓回，檢方偵結依貪汙治罪條例行賄罪、脫逃等罪嫌起訴她。

檢警調查，陳女在台工作期間因連續3日曠職被移民署廢止拘留許可，2023年11月2日起行蹤不明，今年1月9日她搭乘1輛小客車期間，因該車於綠燈亮起時停滯超過5秒，被台中第一分局民權派出所孫姓、林姓警員攔查，並要求陳女出示身分證件。

陳女怕自己失聯移工身分曝光恐遭遣返回國，當場掏出6張1000元大鈔要塞給孫員，還說「收下」並要求讓她離開，孫則不為所動並告知不收現金，會依規做事，隨即依行賄罪嫌現行犯將她逮捕。

未料陳女落網後，當時被上腳鐐銬在民權派出所期間，當晚6點多她竟然成功掙脫腳鐐，直接朝大門奔逃而出，孫員及值班台警員見狀立即追趕，陳女才沒跑多遠，就在派出所一旁的民權路252巷被警方抓到帶回。

檢方訊時，陳女坦承因為不想回越南，當下才會拿6000元打算交付警方換取離開，後被帶回派出所也有掙脫腳鐐脫逃但仍被抓。

警方也指證歷歷，表示陳女身材瘦小，在派出所內才能掙脫腳鐐，但隨即追出將她逮捕歸案，另警方密錄器也拍下陳女交付現金、說「收下」等畫面，路口監視器也有陳女脫逃時畫面可佐。

檢方偵結依貪汙治罪條例對於公務員違背職務之行為行求賄賂、脫逃等罪嫌起訴她。

台中第一分局。記者曾健祐／攝影
台中第一分局。記者曾健祐／攝影

移工 貪汙 越南

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