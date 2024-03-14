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老不修！趁女員工為機車加油 台南8旬翁偷摸一把判拘役

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南八旬陳姓老翁去年5月22日上午7時30分許騎機車到佳里區某加油站，趁女員工為其機車加油不及抗拒，伸手襲胸，女員慘遭吃豆腐，報警處理，陳辯稱加油過程不小心摸到的，直至勘驗監視器畫面後才坦承犯行，因他行為時已滿80歲而減刑，法官認陳犯性騷擾罪處拘役40日。

陳翁經檢方傳喚未到，他於警詢時坦承，確曾觸碰女方胸部。他矢口否認性騷擾犯行，辯稱是加油過程不小心摸到的。案經女方證述明確，並有監視攝影畫面等佐證，檢方認事證明確起訴。

台南地院勘驗監視器錄影光碟，發現陳翁趁女員工為其所騎乘機車加油不及抗拒之際，自女方左方，以右手碰觸其左胸部1次，認屬偷襲式、短暫性，足使女方感受到不舒服不當觸摸，應屬性騷擾行為無訛。經查，陳翁行為時已滿80歲，依法減輕其刑。

台南地院審酌，陳翁為滿足一己慾念，竟乘女方加油工作不及抗拒之際觸摸其左胸部1次，顯然欠缺尊重他人身體自主權觀念，造成驚嚇、受辱之感，所為實不足取。並衡酌他警詢時否認犯行，直至院方勘驗後才坦承犯行，且未有任何嘗試取得女方諒解犯後態度等一切情狀，認他犯性騷擾罪處拘役40日，可易科罰金。

台南八旬陳姓老翁趁女員工為其機車加油不及抗拒，伸手襲胸，法官認他犯性騷擾罪處拘役40日。圖／聯合報系資料照片
台南八旬陳姓老翁趁女員工為其機車加油不及抗拒，伸手襲胸，法官認他犯性騷擾罪處拘役40日。圖／聯合報系資料照片

台南 性騷擾 監視器

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