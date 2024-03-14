老不修！趁女員工為機車加油 台南8旬翁偷摸一把判拘役

台南八旬陳姓老翁去年5月22日上午7時30分許騎機車到佳里區某加油站，趁女員工為其機車加油不及抗拒，伸手襲胸，女員慘遭吃豆腐，報警處理，陳辯稱加油過程不小心摸到的，直至勘驗監視器畫面後才坦承犯行，因他行為時已滿80歲而減刑，法官認陳犯性騷擾罪處拘役40日。

陳翁經檢方傳喚未到，他於警詢時坦承，確曾觸碰女方胸部。他矢口否認性騷擾犯行，辯稱是加油過程不小心摸到的。案經女方證述明確，並有監視攝影畫面等佐證，檢方認事證明確起訴。

台南地院勘驗監視器錄影光碟，發現陳翁趁女員工為其所騎乘機車加油不及抗拒之際，自女方左方，以右手碰觸其左胸部1次，認屬偷襲式、短暫性，足使女方感受到不舒服不當觸摸，應屬性騷擾行為無訛。經查，陳翁行為時已滿80歲，依法減輕其刑。