恐怖男友！出拳腳踹下體害女友腹腔大出血慘死 判關10年定讞

示意圖／ingimage 男子華銘忠4年前和陳姓女友爭吵，他發狂痛毆、腳踹女友的會陰部、腹部，導致女友腹腔大量出血、脾臟破裂，他事後騎車載女友離開，途中發現女友叫不醒，報警送醫急救仍身亡，最高法院依傷害致死罪判刑10年定讞。

華2020年4月15日前幾日，在女友位於嘉義市的住處，因故與女友發生爭執，他心生不滿，徒手毆打、腳踢女友會陰部及腹部，導致女友腹部、恥骨瘀傷、脾臟破裂、腹腔大量出血1000毫升以上。

華事後騎車載女友離開，途中女友持續出血而昏迷休克，他發現女友叫不醒後，向附近腳踏車店求救，報警處理；警方到場發現陳女躺臥在地，身體僵硬已無生命跡象，且當時未穿鞋子、四肢、頭頸無明顯外傷，僅肚子、會陰處有瘀傷，經解剖鑑定知悉陳女被人攻擊脾臟而大出血，追查才知華的犯行。

華否認犯行，供稱女友死亡與他無關，他不知道女友為何會死亡，當天女友來找他喝酒，期間他出門去公園吸毒，期間相隔約7至8小時，他回家後發現女友還在睡覺，覺得奇怪，就請腳踏車店老闆的女兒幫忙打電話報警，並否認他和陳女是男女朋友，也否認打過女友。

法院認為華和被害人間是男女朋友關係，卻利用女友對他信任與親近程度，僅因細故就以拳腳毆打女友，導致脾臟破裂後，未能及時就醫而失血過多休克死亡。華施暴程度嚴重，且犯後飾詞否認犯行，甚至否認兩人為情侶關係，至今未和家屬和解，難認有悔意，但見女友倒地不起，曾託人撥打電話報案求救，沒有完全泯滅人性，一、二審依傷害致死罪判刑10年，最高法院駁回上訴，全案定讞。