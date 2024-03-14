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受虐男童剴剴家人錄音聲明曝光！ 盼還原案發事實

布農族人王光祿為媽媽打獵...他曾高喊「獵人無罪」煎熬11年終獲清白

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

王光祿。圖／聯合報系資料照片
王光祿。圖／聯合報系資料照片
原住民王光祿2013年為母親獵捕保育類動物台灣長鬃山羊、山羌遭判3年6月定讞，在民間團體、律師的陪同下，王光祿歷經３位檢察總長為他提非常上訴、大法官釋憲、總統特赦，整整11年才爭到無罪判決，還給他清白。

王光祿為布農族人，2013年因九旬罹病母親想吃傳統野味，當年54歲的他上山打獵被控持土造長槍捕獵野生保育類動物，引起原住民傳統文化權的討論，法院依違反槍砲彈藥刀械管制條例判刑3年2月，獵捕保育類動物部分判刑7月，合併應執行3年6月徒刑，併科罰金7萬元定讞。

王光祿當時向前檢察總長顏大和遞狀，盼提非常上訴，讓他暫緩入監，並在最高檢察署門口升起狼煙，他曾說，自己是布農獵人無罪，並強調將堅定在家陪母親到最後一刻，並呼籲族人「如果中華民國政府要把我帶走，請族人保護我的媽媽，不要讓她看到這一幕。」

顏大和提非常上訴，最高法院開庭審理行言詞辯論，也創下司法史上最高法院為非常上訴案開庭首例。王光祿當時表示「作為一個布農族的男人，如果沒有獵槍，會被部落村民取笑，希望能把我們原住民傳統文化還給我們」；最高法院認為法令有違憲之虞，聲請釋憲。

大法官2021年開庭審理，引起動物保育和保障原住民文化孰輕孰重的討論，言詞辯論當日，司法院門口再度升起狼煙，族人高喊「獵人無罪」，王光祿也說，打獵本來就是原住民的傳統文化，「說難聽一點，孝順父母本來就是應該的」，但他孝敬母親卻被判刑3年半，真的是太不合理。

最終，大法官宣告有關獵槍部分法令違憲，但無法讓王光祿獲得救濟，仍得面臨牢獄之災；蔡英文總統2021年5月20日首度行使總統赦免權特赦王光祿，但只「免刑不免罪」，等於認定他有罪，但不用入監服刑。

前檢察總長江惠民2021年再替王光祿提非常上訴，但最高法院認為釋字第803號解釋認定槍砲彈藥刀械許可及管理辦法對於自製獵槍規範不足，不符合原住民安全合法狩獵的要求，但沒有影響原確定判決的論斷，判決駁回。

然而，王光祿爭取清白的期間，高齡100歲的母親因確診於2022年6月6日離世；檢察總長邢泰釗上任後，再替王光祿提非常上訴，最高法院今撤銷原確定有罪判決，自為改判王光祿無罪確定，王光祿重獲無罪之身。

王光祿（右）。圖／聯合報系資料照片
王光祿（右）。圖／聯合報系資料照片

原住民 最高法院 王光祿

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