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檢調偵辦楊文科案情外洩？新竹地檢署要查洩密者法辦

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣長楊文科。圖／報系資料照
新竹縣長楊文科。圖／報系資料照
新竹縣長楊文科被控圖利罪以50萬交保，外傳與造成竹北天坑的豐邑建設有關。鏡周刊報導，該建商除回捐87萬競總租金外，檢調還在縣長官邸找到為數不少的國圖禮券，還有報告疑似被竄改等偵查內容。新竹地檢署今天發布聲明強調，未曾就偵查程序、內容、心證對外做任何說明，至於周刊內提及「知情人士」是否違反偵查不公開規定，將調查依法辦理。

新竹縣政府表示，對於新竹地檢署要查洩密者法辦一事，目前沒有回應。

新竹地檢署強調，案件偵查過程中，遵循「偵查不公開作業辦法」，未曾就偵查程序、內容、心證對外做任何說明，對於媒體昨天報導內容，基於偵查不公開原則，不予評論，籲請各界在案件偵查終結前，予專案小組純淨的辦案空間。

針對報導內容所稱「知情人士告訴本刊」一情，是否違反偵查不公開規定，新竹地檢署已依偵查不公開作業辦法第11條規定，今天上午9時召開檢討小組會議進行內控，也議決發函偵查輔助機關同步啟動檢討機制，將視調查結果依法辦理。

新竹地檢署表示，竹檢偵辦新竹縣政府人員涉貪案，目前仍由檢察官指揮專案小組持續偵查中，並依蒐集所得的證據，秉於客觀注意義務，依法審認，以求毋枉毋縱。

針對報導內容所稱「知情人士告訴本刊」一情，是否違反偵查不公開規定，新竹地檢署已依偵查不公開作業辦法第11條規定，於今天上午9時召開檢討小組會議進行內控，也議決發函偵查輔助機關同步啟動檢討機制，將視調查結果依法辦理。記者黃羿馨／攝影
針對報導內容所稱「知情人士告訴本刊」一情，是否違反偵查不公開規定，新竹地檢署已依偵查不公開作業辦法第11條規定，於今天上午9時召開檢討小組會議進行內控，也議決發函偵查輔助機關同步啟動檢討機制，將視調查結果依法辦理。記者黃羿馨／攝影

天坑 新竹 楊文科

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