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老母親照顧癱瘓兒半世紀…「萬元紅包＋膠帶」封口鼻殺人 北檢今起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
年近8旬林姓母親長期照顧極重度身心障礙的兒子至少50年，林母去年因身心狀態不佳、年事已高，用封箱膠帶纏繞兒子口鼻致窒息死亡，家屬得知後報警。台北地檢署今偵結，依涉犯殺人罪、家庭暴力防治法及國民法官法起訴林母，為北檢起訴國民法官第10案。

檢方指出，林母的兒子自幼患有極重度身心障礙，領有重度身心障礙證明，平時在家臥床，仰賴母親照顧至少50年。去年4月間，林母因確診在家隔離，她考量身體狀況不佳且年事已高，兒子身體狀況沒有起色，心力憔悴，萌生殺人犯意。

起訴指出，林母去年5月11日前往油漆行購買1綑封箱膠帶，隔日上午趁外籍看護離開兒子房間的控擋，進入房內後反鎖房門，先將裝有1萬元的紅包塞進兒子口中，用口水巾摀住其口鼻，再以封箱膠帶層層纏繞口鼻，導致兒子呼吸道阻塞，引發窒息死亡。

後來看護發現林母不見蹤影，打算回到兒子房間時，發現房門已遭上鎖，從陽台看見林母在房內哭泣，立即通知其他家屬，由家屬報警處理。

檢方認定，林母所為涉有刑法殺人罪、家庭暴力防治法第2條第2款之家庭暴力罪之殺人罪嫌，今依法提起公訴，本案為北檢起訴國民法官第10案。

國民法官 殺人

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