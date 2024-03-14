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影／批夏立言頻赴中不挺海巡 台灣基進告發外患罪：勿做政治渣男

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台灣基進不滿中國國民黨副主席夏立言以「新春拜年、關懷交流」名義至中國大陸，與中共中央台辦主任宋濤會面，還談論兩岸、兩黨的關係與金廈水域執法事件，甚至昨天又赴中，今到台灣高等檢察署告發夏涉外患罪。

繼今年二月訪問中國大陸後，夏立言昨天又率團赴陸，預計7天內造訪重慶、成都、濟南、青島，拜會台商。他說此行與日前大陸兩會無關，也不是要為國民黨主席朱立倫規畫訪陸鋪路，但國民黨與大陸關係良好，不排除任何人未來訪陸。

台灣基進台南市黨部執行長吳依潔、高雄市黨部執行長楊佩樺選在白色情人節到高檢署，高喊「贈送夏立言情人節禮，呼籲勿做政治渣男」。她們認為夏立言不僅強調國民黨永遠會秉持九二共識、反對台獨，更在面對境外敵對勢力時，汙衊我國海巡人員執法上的努力，批評夏不僅沒堅持我國立場，反而附和、唱和敵方，「共同監督」我國執政，因此告發。

楊佩樺表示，沒想到夏立言昨天又赴中，還說，「指控他喪權辱國的要講得更具體，且有權力的人才可以賣國」，她說夏喪權辱國具體到可以告發外患罪。

楊佩樺說，國民黨在立法院過半、也在全台縣市取得多數的地方執政權，這樣的權力都足以讓國民黨幫中國通過親中法案，難道還不夠大嗎？夏立言拜會宋濤，甚至附和宋濤貶低台灣主權，夏在台灣成長也多次擔任公職、領台灣納稅人的薪水，轉頭卻對敵國阿諛奉承、對台灣主權不忠，「根本就是個丟臉的政治渣男」，應要向台灣人民道歉、懺悔。

吳依潔指中國是目前唯一多次以軍事威脅台灣的國家，世界許多政要也定義中國為區域和平破壞者，客觀上來看，台灣與中國情勢緊張，甚至為準戰爭狀態。吳認為，中國以維護中國漁民合法權為由、汙衊台灣海巡是非法取締，來達到間接表示台灣為中國的一部分的目的，這就是在詆毀台灣主權，將兩國問題變成內政問題；夏立言未捍衛海巡執法權，反而默認中國官方說法，並承諾會「監督台灣政府」，行為就是聯合中國打擊台灣。

台灣基進台南市黨部執行長吳依潔（右）、高雄市黨部執行長楊佩樺批評中國國民黨副主席夏立言面對境外敵對勢力時，汙衊我國海巡人員執法上的努力，附和、唱和敵方「共同監督」我國執政，今赴台灣高等檢察署告發外患罪。記者王宏舜／攝影
台灣基進台南市黨部執行長吳依潔（右）、高雄市黨部執行長楊佩樺批評中國國民黨副主席夏立言面對境外敵對勢力時，汙衊我國海巡人員執法上的努力，附和、唱和敵方「共同監督」我國執政，今赴台灣高等檢察署告發外患罪。記者王宏舜／攝影

國民黨 夏立言 楊佩樺

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