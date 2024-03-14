影／批夏立言頻赴中不挺海巡 台灣基進告發外患罪：勿做政治渣男

台灣基進不滿中國國民黨副主席夏立言以「新春拜年、關懷交流」名義至中國大陸，與中共中央台辦主任宋濤會面，還談論兩岸、兩黨的關係與金廈水域執法事件，甚至昨天又赴中，今到台灣高等檢察署告發夏涉外患罪。

繼今年二月訪問中國大陸後，夏立言昨天又率團赴陸，預計7天內造訪重慶、成都、濟南、青島，拜會台商。他說此行與日前大陸兩會無關，也不是要為國民黨主席朱立倫規畫訪陸鋪路，但國民黨與大陸關係良好，不排除任何人未來訪陸。

台灣基進台南市黨部執行長吳依潔、高雄市黨部執行長楊佩樺選在白色情人節到高檢署，高喊「贈送夏立言情人節禮，呼籲勿做政治渣男」。她們認為夏立言不僅強調國民黨永遠會秉持九二共識、反對台獨，更在面對境外敵對勢力時，汙衊我國海巡人員執法上的努力，批評夏不僅沒堅持我國立場，反而附和、唱和敵方，「共同監督」我國執政，因此告發。

楊佩樺表示，沒想到夏立言昨天又赴中，還說，「指控他喪權辱國的要講得更具體，且有權力的人才可以賣國」，她說夏喪權辱國具體到可以告發外患罪。

楊佩樺說，國民黨在立法院過半、也在全台縣市取得多數的地方執政權，這樣的權力都足以讓國民黨幫中國通過親中法案，難道還不夠大嗎？夏立言拜會宋濤，甚至附和宋濤貶低台灣主權，夏在台灣成長也多次擔任公職、領台灣納稅人的薪水，轉頭卻對敵國阿諛奉承、對台灣主權不忠，「根本就是個丟臉的政治渣男」，應要向台灣人民道歉、懺悔。