北市2高中生帶水雷鞭炮到校點燃 依社維法各罰千元

台北南港區1名高中生攜帶水雷鞭炮至學校，另1名同學加以點燃，均被送辦；士院認為水雷有危害安全之虞，2人年齡為14歲以上、未滿18歲得減輕處罰，依違反社維法裁罰2人各1000元。

士林地方法院裁定指出，1名高中生去年11月29日攜帶3個水雷至學校把玩，另一名同學於置物櫃點燃水雷，並拍攝點燃發射的影片上傳網路，而被警方送辦。

警方認為，攜帶水雷的學生，無正當理由攜帶具有殺傷力的器械，另一名點燃水雷的學生行為，則有危害他人身體或財物之虞，均依違反社會秩序維護法移送士林地方法院審理。

法官審理後認為，2名學生的行為均構成社維法處罰要件，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，審酌2名學生行為時為14歲以上、未滿18歲之人，得依社維法規定減輕處罰，裁處罰鍰各1000元，均可抗告。