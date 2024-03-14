涉貪遭聲押 屏縣新埤鄉長潘和源30萬交保

屏東縣新埤鄉長潘和源涉貪汙案，違法進用人員規定，檢方聲押禁見，法院裁定30萬元交保。記者劉星君／翻攝

屏東縣67歲新埤鄉長潘和源涉嫌以臨時人員缺額，進用不符資格的潘姓男子當公所機要秘書，並且利用職務機會詐取財物、圖利，使公務員登載不實，檢調接獲檢舉偵辦，前天依違反貪汙治罪條例向法院聲押，法院昨裁定30萬元交保，檢方提抗告。

檢方調查，潘和源前年12月25日就任鄉長，想聘潘男當機要人員，但公所沒有機要人員職缺，僅高職畢業且無相關職務經驗的潘男不符進用規定，潘和源卻以臨時人員聘用。

檢方查出，潘和源、賴姓秘書、陳姓殯葬管理所臨時人員、潘姓機要秘書都涉嫌利用職務詐取財物、圖利，潘和源也涉違反法定機要人員進用規範，進用陳男為機要薦任課員，實則由潘姓祕書領取差額薪資。

檢調人員前天到公所將潘和源等人帶回，前晚訊問認定潘和源等4人罪嫌重大，陳姓臨時人員在檢方訊問後，以7萬元交保候傳。潘和源及潘、賴等3人則有湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯或證人之虞，檢方當庭逮捕並向屏東地院聲請羈押禁見。法院昨午開羈押庭，裁定潘和源30萬元交保、賴姓祕書以15萬元交保、潘姓機要秘書10萬元交保，檢方將提抗告。