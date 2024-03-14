聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉貪遭聲押 屏縣新埤鄉長潘和源30萬交保

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣新埤鄉長潘和源涉貪汙案，違法進用人員規定，檢方聲押禁見，法院裁定30萬元交保。記者劉星君／翻攝
屏東縣新埤鄉長潘和源涉貪汙案，違法進用人員規定，檢方聲押禁見，法院裁定30萬元交保。記者劉星君／翻攝

屏東縣67歲新埤鄉長潘和源涉嫌以臨時人員缺額，進用不符資格的潘姓男子當公所機要秘書，並且利用職務機會詐取財物、圖利，使公務員登載不實，檢調接獲檢舉偵辦，前天依違反貪汙治罪條例向法院聲押，法院昨裁定30萬元交保，檢方提抗告。

檢方調查，潘和源前年12月25日就任鄉長，想聘潘男當機要人員，但公所沒有機要人員職缺，僅高職畢業且無相關職務經驗的潘男不符進用規定，潘和源卻以臨時人員聘用。

檢方查出，潘和源、賴姓秘書、陳姓殯葬管理所臨時人員、潘姓機要秘書都涉嫌利用職務詐取財物、圖利，潘和源也涉違反法定機要人員進用規範，進用陳男為機要薦任課員，實則由潘姓祕書領取差額薪資。

檢調人員前天到公所將潘和源等人帶回，前晚訊問認定潘和源等4人罪嫌重大，陳姓臨時人員在檢方訊問後，以7萬元交保候傳。潘和源及潘、賴等3人則有湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯或證人之虞，檢方當庭逮捕並向屏東地院聲請羈押禁見。法院昨午開羈押庭，裁定潘和源30萬元交保、賴姓祕書以15萬元交保、潘姓機要秘書10萬元交保，檢方將提抗告。

屏東縣 鄉長

延伸閱讀

交保夢真的碎了！ 涉石茂強在泰槍殺命案 周昱帆羈押禁見確定

違反法定機要人員進用 屏東縣新埤鄉長涉貪汙…法院30萬交保

屏東縣新埤鄉長疑涉貪 檢方聲押鄉長、兩名公所人員

進口蘇丹紅李彥廷羈押禁見 律師將抗告：違法逮捕也要訴究

相關新聞

陳時中作證 曝BNT疫苗採購資料

美麗島電子報董事長吳子嘉去年指衛生福利部前部長陳時中「靠疫苗Ａ了一億美元」，陳提告求償一千萬元，台北地方法院昨開庭，陳時...

晶鑽行賄案 北市都發局前工程員判7年10月定讞

晶鑽建設公司被檢舉在多起建案申請執照及土地重畫區開發過程中，行賄雙北官員，檢廉搜索業者與涉案官員，時任新北市府地政局副局...

高虹安涉貪案 律師提加班證據清冊

新竹市長高虹安涉貪案，台北地方法院昨傳喚高等五名被告出庭，勘驗前國會辦公室帳房、「小兔」黃惠玟偵查光碟；高虹安律師拋出助...

涉吸乳猥褻性騷多人 法官蔡明宏遭監院彈劾

士林地院法官蔡明宏被控對同院女法官、書記官性騷擾，遭士林地檢署依強制猥褻罪起訴，案件正在法院審理中。監察委員高涌誠、紀惠...

涉貪遭聲押 屏縣新埤鄉長潘和源30萬交保

屏東縣67歲新埤鄉長潘和源涉嫌以臨時人員缺額，進用不符資格的潘姓男子當公所機要秘書，並且利用職務機會詐取財物、圖利，使公...

交加班證據拚無罪…遭檢察官諷「助理咬牙繳回錢」 高虹安不發表回應

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天傳喚高等5名被告出庭，共同勘驗前國會辦公室帳房「小兔」、黃惠玟偵查筆錄，庭審結束，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。