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涉吸乳猥褻性騷多人 法官蔡明宏遭監院彈劾
士林地院法官蔡明宏被控對同院女法官、書記官性騷擾，遭士林地檢署依強制猥褻罪起訴，案件正在法院審理中。監察委員高涌誠、紀惠容、鴻義章提案彈劾獲通過。監察院今天上午開記者會說明。司法院表示，對違法失職法官絕不寬貸。監院彈劾後，由職務法庭審理。
蔡明宏目前被停職，他被控於二○二二年十一月，載一名新進女法官到陽明山，在車上揉捏她的後頸、肩膀、大腿內側，並隔褲碰觸私密處，涉性騷擾。士林地檢署立案調查後，查出二○○七年即有一名女書記官受害，蔡也曾載一名女書記官上陽明山，涉在車內襲胸、強吻、吮乳，並把頭埋在她的雙腿之間，稱「再五分鐘就好」，士林地檢署依強制猥褻罪起訴蔡。據士林地院調查，另有三名女同仁受害。
另行政院前發言人陳宗彥任職台南市政府新聞及國際關係處長等職務期間，涉嫌接受業者不當招待，更有對話紀錄顯示，陳宗彥向業者直接詢問「小芸在嗎？」等語。監委王美玉、林國明、蘇麗瓊二月廿日提案彈劾，彈劾審查會結果不成立；因未有監委提出異議，彈劾不成立確定。
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