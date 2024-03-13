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不顧她女兒在場…家暴男徒手痛毆前女友 她逃回家2周後重傷亡

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

台南43歲陳姓男子經營居家清潔公司，前年因不滿同居安姓女友生病無法工作，加上懷疑她外遇，在對方幼女在場時，徒手將人打成重傷；攜女逃回高雄住處的前女友，兩周後因忍不住身上疼痛向119求救，經醫院搶救仍傷重不治；檢方依過失致死罪起訴陳男，法院判陳9月10月徒刑。

判決指出，2022年5月27日，陳在台南住處與安女發生爭執，當著安女兒的面，徒手毆打安頭部、腹部及四肢等多處，安女隔天忍著一身痛，騎車攜女返回高雄住處。

安女6月8日下午自行向119報案就醫，隔天晚間傷重死亡，事後法醫解剖報告，安女被人毆打致使頭部左後枕葉、臉部等肢體多處擦挫傷，產生橫紋肌溶解症，引發急性腎小管壞死，症狀包含全身系統性水腫，且併發瀰漫性血管內凝血，為他殺致死；事後，安的妹妹訴請檢方替姊姊找回公道。

安被陳毆打至死亡已隔14天，但檢方從安女兒證述得知，陳、安吵架完，陳心情不好就會暴打安女，安女兒最後一次看到陳動手是5月27日上午，當著她的面前，拳打她母親肚子、身體，當時沒有其他人在場。

橋頭地檢署檢察官調閱陳與安女、陳與陳妻子等人對話截圖，內容可見陳即便知道安因他暴打受重傷，仍不認為打人有錯，還要安女反省自己為什麼會被打，且懷疑安女與他人偷情，而陳妻子也在對話內容回他「昨天是你自己揍人要人滾的」，可見陳徒手毆打安女為事實。

據悉，安曾多次向113家暴專線指稱，「生病無法工作」多次造成雙方衝突，且陳慣常以毆打來解決爭執並發洩怒火，安離開台南的14天內，並無其他傷勢，法院認定，陳痛毆與安死亡顯有因果關係。

合議庭審酌，即使安女兒在場，陳仍無法控制情緒痛毆安致死，同時造成安女兒內心傷痛和莫大精神壓力；而陳男自始自終均否認犯行，還一再飾詞狡辯，未與安家屬和解，顯無悔改之意，應予嚴懲，因此判他9年10月徒刑，全案仍可上訴。

台南陳姓男子痛毆同居安性女友，橋頭地方法院依過失致死罪判刑。示意圖／ingimage
台南陳姓男子痛毆同居安性女友，橋頭地方法院依過失致死罪判刑。示意圖／ingimage

台南 女友 家暴 過失致死

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