不滿報導指「背後有陸資」 高雄鋼鐵人前領隊派人跟蹤記者、毀車遭訴

籃球聯盟P. LEAGUE+高雄鋼鐵人前領隊陳冠豪，2021年間因不滿網媒上報陳姓女記者，屢次報導鋼鐵人背後疑有中資，竟指使3名員工找來4名男子，跟蹤陳女返家，在其座車上偷裝GPS監控行蹤，將鐵釘倒入車輛變速箱。事後陳男潛逃出境遭通緝，直到今年農曆年除夕返台被捕，新北地檢署今依無故侵入建築物、妨害秘密、毀損等罪起訴陳冠豪。

當初因陳男潛逃至中國大陸深圳，其指使的3名員工楊豐雄、鄭宇傑、劉子毓，和執行犯案的4名男子陳韋光、林奇峰、趙彥豪、林楠庭，去年12月已遭新北地院各從重依竊錄非公開活動等罪，判刑6月至拘役40日不等。

2021年10月起，上報陳姓姓女記者針對高雄鋼鐵人資金來源，接連進行多篇報導，質疑背後金主是中國大陸出生的香港商人錢濤，疑有陸資介入，造成陳冠豪不滿。

檢警調查，同年11月，陳男等人先購入GPS追蹤器、手機黑莓卡，再派人佯裝爆料人釣出女記者相約北市忠孝東路一段某咖啡店受訪，屆時「放鳥」未現身，再一路跟蹤女記者返回新北市住處，闖入其住處社區地下停車場，在汽車保險桿下安裝GPS監控行蹤。

同年12月31日晚間，陳女發現自己停放在社區停車場內的座車，遭人砸毀車窗，送修後更發現，座車變速箱被倒入數百根鐵釘，車上還被偷裝GPS。檢警查出，事後陳男拿出22萬元分給7名共犯，自己則先潛逃至香港，再轉往深圳窩藏，上述7名共犯到案後坦承犯行，並供出主謀就是陳男。