交保夢真的碎了！ 涉石茂強在泰槍殺命案 周昱帆羈押禁見確定

通緝犯石茂強在泰國遭槍殺，涉案男子周昱帆從柬埔寨返台，台北地檢署依殺人、毒品罪聲押。台北地方法院開庭時，周稱僅協助清理現場血跡，北院2月28日裁定周30萬元交保，限制住居、出境、出海。檢方抗告，高院3月5日撤銷、發回，北院當晚重開羈押庭並裁定羈押禁見；周抗告，高院今駁回確定。

周昱帆與台籍王姓、許姓、林姓男子及一名泰籍女子涉案。據了解，周稱泰國大麻合法化時，他隨王到泰國開大麻店，學種大麻及幫忙關店收帳，王預計收掉大麻店轉往柬埔寨談生意，他不清楚談何種生意，命案後提早離開泰國。

周昱帆2月26日從柬埔寨金邊國際機場搭機回台，在桃園國際機場被刑事局帶回調查，警詢後請回，待泰國警方提供進一步涉案事證資料。北檢隔天以被告身分約談周，檢察官訊問6小時後轉列殺人、轉讓毒品罪被告，當庭逮捕後聲押。

北院羈押庭認為本案大部分犯罪行為與證據在國外，我國對周昱帆涉犯殺人、意圖販賣而持有第三級毒品有審判權，周手機被警方扣案，承諾願配合調查、同意日後搜索，基於比例原則，無羈押必要，裁定30萬元交保，限制住居、出境、出海。

檢方為保全證據，2月28日晚間至29日搜索4嫌住居所共6處地點。檢方認為，周昱帆的辯詞避重就輕，公訴內容與目前掌握事證不符，且相關事證均在泰國，提抗告。

高院審理後認為周昱帆犯罪嫌疑重大，所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡、湮滅證據或勾串共犯可能，且依他的涉案情節及程度，能否以具保、限制住居、限制出境及出海、告誡等手段，來確保案件偵查程序順利進行大有疑問，因此撤銷原裁定、發回北院。

北院重開羈押庭，並裁定周羈押禁見，這回換周抗告。

高院審理後，認為北院以周昱帆涉犯殺人、意圖販賣而持有第三級毒品等罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有逃亡及勾串共犯、證人之虞，若只是命具保、責付或限制住居等侵害較小的手段，不足以確保偵查程序能順利進行。高院認定周有羈押、禁止接見及通信必要，北院裁定羈押禁見並無違誤或不當，因此駁回周抗告。

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