台中打手基地管理者涉殺人 一審17年、二審改判4年半理由曝

九州博弈集團在台中大雅成立打手基地，由管姓男子負責，但管與北部連姓男子有宿怨，連去年初揪眾南下尋仇，雙方大打出手，釀1死3傷，二審今宣判，一審原認定管男是共謀殺人的主嫌，二審撤銷原判決，改認定管男是主持犯罪組織，改判4年6月，與一審認定是殺人，判刑17年刑度有別，其餘涉嫌殺人的林男等13人，則獲判12年至14年不等徒刑，比一審刑度略輕。

二審指出，根據卷內被告、證人陳述、勘驗現場的監視器錄影畫面等證據資料、已足以認定涉案林姓男子等13人有殺人不確定故意，而管理該打手基地的管姓男子，當時已被連姓男子等人攻擊重傷，林等人主動反擊，但不是由管所指揮，無證據證明管有共同犯殺人罪，此部分改判無罪。

二審表示，不過根據卷證資料，此案的打手基地的成員，每月都有固定薪資，每人有人事考核簿，以評比各成員的體能、凶狠度等表現，藉以發放薪資或獎金，且從2020年至2021年間，有6次暴力犯行，模式都是恃眾凌寡，因此認定該打手基地是犯罪組織，認定管男涉主持犯罪組織罪，也撤銷一審無罪認定，改判4年6月徒刑。

其餘涉案人則是涉犯共同犯殺人罪，但審酌此案是連男等人先侵入該基地尋仇，林男等人才犯下殺人罪，審酌相關情狀後，各判處14年至12年不等徒刑，仍可上訴。

檢警調查，九州博弈集團為壯大事業，找來管男（50歲）負責台中市大雅區打手基地，基地內有辦公室、籃球場、健身房、擂台等設施，支付成員4萬至20萬不等酬勞，每月依忠誠度、凶狠度、體能等項目考核給薪。

管在籌設時因連男勾結北部幫派、私吞款項，管在2020年10月間，率人強押連到雲林關狗籠、毆打施暴，連不滿在2021年初時，找來施男等人南下尋仇，趁隙在基地辦公室，持刀砍管手腳、鐵鎚重擊頭部，管方人馬找回人力支援後反擊，連一方敗走四竄，但連與施、謝三人被包圍制伏在地。

管方人馬痛毆連等三人，其中連被鐵管猛擊頭部，還被改造手槍射擊左大腿，甚至被鐵鎚釘右腳鐵釘數次凌虐，連傷重不治，施、謝則是送醫後脫險。

台中地檢署在2021年6月初，依殺人、組織犯罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，起訴管男等26人。