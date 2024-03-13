涉吸乳猥褻！「再吸5分鐘」法官遭監察院彈劾 司法院：違法失職不寬待

士林地方法院停職法官蔡明宏被控在陽明山上強制猥褻女書記官、女法官，除遭士林地檢署起訴外，蔡另外在2004至2010年間性騷擾3名同仁。女法官部分，已由懲戒法院職務法庭審理，司法院人事審議委員會也分兩次討論騷擾女書記官、3名女職員部分，並決議由司法院移送監察院審查。監察院今彈劾蔡，司法院表示對違法失職的法官絕不寬貸。

司法院表示，監院彈劾後，由職務法庭審理。

本案源於法官論壇去年6月一篇題為「妳不孤單」的文章，指資深法官「蔡董」前年11月15日以關心工作狀況，中午開車載著剛分發的女法官到陽明山上吃飯，車輛卻開到深山的「中湖戰備道」旁，在車上涉性騷女法官不只一輪，最後女法官以下午要案件評議，要求下山。

士檢起訴指出，「早在2007年間」蔡時任行政庭長，開車載女書記官上陽明山，至人車稀少避車彎，於車內涉環抱、頭貼胸部吸吮，女書記官氣憤制止，蔡稱「再5分鐘就好」，女書記官衣衫不整驚嚇逃下車，後續在蔡怒視下又上車，由蔡開車送回家。

前年11月，蔡邀約一女法官到陽明山土雞城用餐後，開車至避車彎稱「頭暈需要暫時休息」，涉用力揉捏女法官左手腕，又涉掐捏大腿，隔褲子摳碰私處。蔡的不檢行為，這才遭揭發曝光。

士院2023年7月針對蔡2022年對女法官騷擾案移送法官評鑑委員會審議，10月法評會決議評鑑成立，移請職務法庭審理，由於情節重大，建議將蔡明宏撤職處分。士院去年12月再針對蔡2007年11月對女書記官「吸乳案」移送法官評鑑委員會評鑑，指應本於「違失行為一體性」再次議處。

但法評會認為吸乳案發生於2007年，評鑑時效為3年，士院移送評鑑已逾期，今年1月12日決議不付評鑑。司法院決定將蔡送監察院彈劾，人審會2月20日開會，蔡表示一切的指控都是子虛烏有，人審會不採信，以蔡違反法官法第18條第1項前段、法官倫理規範第5條規定，將他移送監察院。

接著在3月6日，司法院人審會就蔡另外騷擾3名女同仁部分討論，會後認為他破壞司法形象，再次決議由司法院移送監察院審查。蔡涉性騷擾的人數目前已有5人。