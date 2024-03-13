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違反法定機要人員進用 屏東縣新埤鄉長涉貪汙…法院30萬交保

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣新埤鄉長潘和源為讓潘姓男子擔任秘書機要人員，但因潘男不符資格，僅能以臨時人員聘任，鄉長、賴姓秘書等人基於利用職務機會詐取財物、圖利，使公務員登載不實犯意聯絡，違反法定機要人員進用，讓臨時人員陳男為機要薦任課員，實際卻由秘書潘男領差額薪資，檢調偵辦，屏檢將鄉長潘和源依違反貪汙治罪條例向法院聲押禁見，法院今裁定30萬元交保，檢方將提抗告。

檢方指出，新埤鄉長潘和源在2022年12月25日就任鄉長，想聘用潘姓男子擔任機要人員，但因新埤鄉公所沒有機要人員的職缺，且高職畢業且沒有相關職務經驗的潘姓男子，不符合機要人員進用規定，僅得以臨時人員聘用。

檢方查出，鄉長潘和源、公所秘書潘姓男子，公所秘書賴男、公所殯葬管理所臨時人員陳男，共同基於利用職務機會詐取財物、圖利、使公務員登載不實的犯意聯絡，違反法定機要人員進用方式規範，進用陳男為機要薦任課員，實際上卻由秘書潘男領取差額薪資。

檢方12日晚間訊問鄉長潘和源、秘書潘姓男子、秘書賴男、臨時人員陳男，認定四人罪嫌重大，陳男在檢方訊問時，檢方諭令7萬元交保候傳。鄉長潘和源、潘男、賴男，三人有部分事實足認有湮滅、偽造、變造證據，及勾串共犯或證人之虞，有羈押原因及必要，檢方當庭逮捕並向屏東地院聲請羈押禁見。

法院13日下午開羈押庭後，鄉長潘和源裁定30萬元交保、公所秘書賴男15萬元交保、秘書潘男10萬元交保。檢方將提抗告；據了解，機要薦任課員薪資約4萬多元，臨時人員約2萬多元，薪水相差一倍。

屏東縣新埤鄉長潘和源涉貪汙案，違法進用人員規定，檢方聲押禁見，法院裁定30萬元交保。記者劉星君／翻攝
屏東縣新埤鄉長潘和源涉貪汙案，違法進用人員規定，檢方聲押禁見，法院裁定30萬元交保。記者劉星君／翻攝

公務員 職缺 薪資 貪汙 鄉長

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